Cazurile de meningită legate de un club de noapte din Kent s-au transformat într-o alertă de sănătate publică la nivel național în Marea Britanie. Boala a ajuns până la Londra. În prezent au fost înregistrate 2 decese.

Durerea familiilor lovite de cazurile de meningită

Tyra Skinner, o tânără de 20 de ani, a trecut prin momente groaznice la terapie intensivă, având dureri cumplite de cap și gâtul înțepenit. Tatăl ei a povestit că fata abia se mai putea mișca de durere.

Din păcate, pentru alți doi tineri nu s-a mai putut face nimic. Juliette Kenny, o elevă de 18 ani descrisă de părinți ca fiind o fată sănătoasă și puternică, , la fel ca un alt student de la Universitatea din Kent.

De unde s-au răspândit cazurile de meningită

Autoritățile au identificat Clubul Chemistry din Canterbury ca fiind locul de unde a pornit totul în perioada 5-7 martie. Se pare că peste 4.800 de oameni au fost acolo în acele zile, iar atmosfera de club a ajutat bacteria să circule ușor. Tinerii au povestit că obișnuiau să împartă băuturile sau țigările electronice (vape-urile) și să stea foarte aproape unii de alții, facilitând astfel transmiterea prin salivă.

Proprietara clubului a aflat despre situație printr-un mesaj pe Instagram și a rămas fără cuvinte, realizând imediat gravitatea incidentului. Deși oamenii sunt acum obișnuiți cu regulile de la Covid, meningita este văzută ca un pericol mult mai înfricoșător pentru părinți. Acum, clubul este închis, iar oricine a fost acolo în acea perioadă este sfătuit să ceară ajutor medical dacă are simptome.

Panica din campusuri și reacția lentă a autorităților

Studenții de la Universitatea din Kent au descris scene de coșmar, cu paramedici în costume de protecție care scoteau tineri bolnavi din cămine. Mulți au criticat universitatea pentru că a anunțat târziu focarul, e-mailurile oficiale ajungând la mulți abia duminică seara. Panica a fost atât de mare încât biblioteca s-a golit rapid, iar unii studenți au plecat acasă în miez de noapte sau chiar au părăsit țara de frică.

Campusul a devenit rapid un „oraș fantomă”, pe măsură ce examenele au fost amânate și cursurile suspendate. Chiar și angajații universității s-au plâns că au fost informați târziu despre pericol și că li s-a oferit vaccinul abia după câteva zile. În tot acest timp, frica s-a instalat adânc printre cei rămași, mulți evitând locurile aglomerate sau zonele de catering ale facultății.

Cozi uriașe pentru vaccinare din cauza acestor cazuri de meningită

Sâmbătă dimineață, sute de oameni stăteau la cozi imense în fața clinicilor pentru a se vaccina sau pentru a lua antibiotice. Bilanțul oficial a urcat deja la 34 de persoane infectate, iar autoritățile sanitare fac eforturi disperate să oprească transmiterea în comunitate. Peste 11.000 de doze de antibiotic au fost deja distribuite în Kent pentru a proteja populația vulnerabilă.

Secretarul pentru sănătate a vizitat zona și a promis că programul de vaccinare va fi extins pentru toți cei care au fost în club sau în școlile afectate. Medicii spun că, deși meningita are o perioadă de incubație de până la 10 zile, există riscul unei transmiteri secundare. Totuși, aceștia dau asigurări că boala nu este la fel de „rampantă” ca virusul Covid, dar vigilența rămâne esențială pentru a evita noi decese, scrie .