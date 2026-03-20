Un caz fatal de meningită în Franța a atras atenția autorităților sanitare, în contextul unui focar activ în Marea Britanie. Anchetele epidemiologice sunt în desfășurare, iar măsurile preventive au fost deja activate pentru limitarea riscurilor.

Ce s-a întâmplat în Normandia

Autoritățile sanitare franceze au confirmat decesul unui angajat al unei companii din domeniul combustibilului nuclear, după diagnosticarea unei forme invazive de . Cazul a fost semnalat în zona La Hague, iar pacientul a fost internat la spitalul din Cherbourg, unde a decedat ulterior.

Instituțiile medicale au reacționat rapid, demarând o anchetă pentru identificarea persoanelor care ar fi putut intra în contact direct cu victima. Potrivit informațiilor oficiale, aproximativ 50 de persoane au fost considerate potențiale contacte și au fost informate pentru a primi tratament preventiv.

Ce legătură are cazul din Franța cu focarul din Marea Britanie

Autoritățile franceze au subliniat că, în acest moment, „nu se poate stabili nicio legătură cu epidemia de meningită care are loc în prezent în ”. Precizarea vine în contextul îngrijorărilor generate de evoluția unui focar activ în sud-estul Angliei.

În comitatul Kent, autoritățile britanice gestionează un număr semnificativ de îmbolnăviri asociate unui club de noapte, unde transmiterea ar fi avut loc recent. Până în prezent, zeci de persoane au fost afectate, iar situația a fost descrisă de oficiali drept „fără precedent”, relatează Digi24.

Ce măsuri au fost luate pentru limitarea riscului

În Franța, intervenția s-a concentrat pe administrarea rapidă de antibiotice persoanelor expuse, pentru a reduce probabilitatea apariției altor cazuri, anunță . Reprezentanții companiei unde lucra victima au confirmat că angajații vizați au fost contactați și îndrumați către tratament profilactic.

În paralel, autoritățile britanice au distribuit atât antibiotice, cât și vaccinuri persoanelor care au frecventat locația asociată focarului. Măsurile au vizat inclusiv studenți și elevi, precum și alte persoane considerate expuse prin contact direct.

De asemenea, un caz suspect legat de o persoană care a călătorit între Regatul Unit și Franța a fost monitorizat atent de autorități. Ministerul Sănătății din Franța a precizat că pacientul respectiv era „stabil”, iar contacții apropiați au fost deja informați și tratați preventiv.