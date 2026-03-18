Cazurile de meningită înregistrate în urma unei care a izbucnit la o universitate și o discotecă din sud-estul Angliei au crescut miercuri la 20. Printre acestea se numără și două decese.

Cum s-au răspândit cazurile de meningită în rândul tinerilor

Premierul britanic Keir Starmer îndeamnă persoanele care au fost în acea discotecă să se prezinte la medic pentru a primi tratamentul preventiv cu antibiotice, anunță .

Până în prezent, toate persoanele infectate în acest focar sunt tineri. Potrivit ministrului britanic al sănătății, majoritatea cazurilor au legătură directă cu discoteca Club Chemistry, frecventată de studenții din Canterbury în perioada 5-7 martie. În total, aproximativ 2.000 de persoane au vizitat localul în acele trei seri. Cele două persoane decedate sunt o elevă în vârstă de 18 ani în ultimul an de liceu și un student în vârstă de 21 de ani de la Universitatea din Kent.

„Ceea ce ne îngrijorează în focarul epidemic de la Canterbury este viteza și amploarea răspândirii bolii – este fără precedent”, a declarat miercuri ministrul britanic al Sănătății, Wes Streeting.

„Situația evoluează rapid și ar putea fi descoperite noi cazuri”, a avertizat agenția sanitară britanică UKHSA.

Ce măsuri de urgență au fost luate pentru a limita riscurile

Conform ultimelor date publicate de UKHSA, 9 cazuri au fost confirmate prin teste de laborator și se așteaptă rezultatul testelor pentru alte 11. Șase dintre aceste cazuri, inclusiv decesele, sunt confirmate ca infecții meningococice aparținând grupei B, care sunt rare, dar foarte grave. Peste 2.500 de doze de antibiotic au fost deja administrate studenților și contactelor apropiate. De asemenea, va fi lansat un program de vaccinare țintit pentru circa 5.000 de studenți din campusul Canterbury.

„Antibioticele sunt «cel mai eficient tratament pentru limitarea răspândirii» epidemiei”, a subliniat UKHSA.

Într-o intervenție în parlamentul britanic, premierul Keir Starmer a îndemnat persoanele care au trecut prin acea discotecă să se prezinte la medic pentru a primi tratamentul preventiv cu antibiotice. Din cauza cererii mari de vaccinuri, farmaciile Boots au implementat liste de așteptare pe website-ul lor.

I send my deepest condolences to the family and friends of the two students who tragically died following the outbreak of Meningitis in Kent. This is also a deeply difficult time for the families of others who are seriously ill. We are working closely with health experts to… — Keir Starmer (@Keir_Starmer)

Care sunt șansele ca meningita să se extindă dincolo de focar

Crește în acest timp teama de răspândire a epidemiei dincolo de acel focar. Una dintre persoanele infectate s-a prezentat la un spital din Londra, dar UKHSA susține că aceasta nu a avut contact cu populația locală din capitală. De asemenea, Ministerul Sănătății din Franța a confirmat spitalizarea în stare stabilă a unui student de la Universitatea din Kent.

Ministerul britanic al Sănătății a avertizat că ar putea să apară de asemenea cazuri fără legătură cu focarul de la Canterbury, precizând că miercuri a fost anunțat un bebeluș infectat cu meningită de tip B.