Ce s-a aflat în meniul banchetului organizat de regele Charles al III-lea pentru Donald Trump

George Lupu
18 sept. 2025, 14:21
Ce s-a aflat în meniul banchetului organizat de regele Charles al III-lea pentru Donald Trump
Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA

Un whisky transatlantic personalizat, garnisit cu o bezea prăjită și un biscuit în formă de stea a fost servit la fastuosul banchet de stat pentru președintele SUA, Donald Trump.

Ce reprezintă fiecare băutură oferită la banchetul pentru Donald Trump

Această creație unică continuă o tradiție începută de Rege, unde se creează un nou cocktail pentru fiecare cină de stat, în onoarea oaspeților VIP.

Palatul Buckingham a descris băutura, o variantă britanică/americană a clasicului whisky sour, ca fiind una care „îmbină profunzimea afumată a lui Johnnie Walker Black cu citricele strălucitoare ale marmeladei”.

A adăugat: „Încoronat cu o spumă de pecan și garnisit cu o bezea prăjită, așezată pe un biscuit în formă de stea, evocând căldura unui S’more lângă foc.”

Alte gesturi emoționante au fost adăugate pentru a-l fermeca pe Donald Trump, a cărui a doua vizită de stat cu mize mari este fără precedent pentru un lider american.

După cina găzduită de Rege și Regină, oaspeților li s-a servit vinul de Porto vintage Warre’s 1945, în semn de recunoaștere a rolului lui Donald Trump ca al 45-lea, precum și al 47-lea, președinte al Statelor Unite și pentru că este cel mai apropiat an de vin de Porto vintage de anul nașterii sale.

O șampanie Hennessy 1912 Cognac Grande va fi oferită în semn de recunoaștere a anului nașterii mamei președintelui, Mary Anne MacLeod.

Un whisky Bowmore Queen’s Cask din Islay, care a fost un cadou pentru regretata Regină Elisabeta în 1980 și îmbuteliat pentru Jubileul ei de Aur în 2002, a fost ales pentru a reflecta moștenirea scoțiană a lui Trump.

Trump este abstinent, așa că nu se va delecta cu degustarea varietății de băuturi vintage oferite, nici a cocktailului.

Dar se înțelege că oficialii de la Casa Albă l-au informat despre ceea ce se servește și despre grija și atenția care se află în spatele fiecărei selecții.

Un vin roșu american din podgoriile Californian Ridge, Monte Bello, 2000, face parte din meniu, cu un vin spumant englezesc pentru toasturi.

Șampania preferată a lui Sir Winston Churchill, Pol Roger, extra cuvée de Reserve, 1998, a fost aleasă datorită dragostei președintelui pentru prim-ministrul din timpul războiului.

Ce s-a aflat în meniu

Meniul somptuos, scris în franceză, așa cum este obiceiul, constă din panna cotta cu năsturel din Hampshire, cu shortbread-uri cu parmezan și salată de ouă de prepeliță, urmată de ballotine organice cu pui Norfolk învelite în dovlecei, cu un jus infuzat cu cimbru și savuros, și apoi bombe glacée cardinal, care este o bombe cu înghețată de vanilie cu sorbet de zmeură Kentish în interior și prune victoria ușor poșate.

Trump este cunoscut pentru faptul că are o poftă de dulce, așa că probabil s-a bucurat de desertul cu înghețată.

Masa din St George’s Hall are o lungime de 47,32 metri pentru banchetul dat în cinstea lui Trump – ceea ce echivalează cu 2,7 mașini Marine One așezate una lângă alta, sau 8,6 mașini Cadillac Beast, sau 19,7 cărucioare de golf.

A fost decorată cu 139 de lumânări și 1.452 de tacâmuri pentru a servi cei 160 de invitați, potrivit Independent.

Personalul casei a petrecut ultima săptămână amenajând masa antică din mahon, terminând-o de montat duminică, așezând tacâmurile luni și așezând ultimele flori miercuri în jurul orei 17:30 – cu aproximativ trei ore înainte de începerea banchetului.

Cine au fost invitații la banchet

Invitații au fost „reprezentativi ai relațiilor atlantice”, lista fiind întocmită de Guvern, Casa Albă și Casa Regală.

Palatul decide asupra planului de așezare, iar Guvernului și Casei Albe li se prezintă sugestia și decizia finală aprobată de Rege și Regină.

Florile roz, galbene și violet includ flori și ierburi sezoniere culese manual din grădinile Palatului Buckingham, Castelului Windsor și Grădinii Savill din Parcul Mare Windsor.

Muzica interpretată de Orchestra de Coarde a Ducesei de Edinburgh include Nessun Dorma, un medley de James Bond, Ave Maria Schubert, precum și You Can’t Always Get What You Want de Rolling Stones și Tiny Dancer de Sir Elton John.

