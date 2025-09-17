Vizitele oficiale dintre lideri nu aduc doar discuții politice și ceremonii, ci și schimburi de daruri pline de semnificație. Cu ocazia vizitei de stat în Marea Britanie, Donald Trump și soția sa, Melania, au fost întâmpinați cu fast regal și au luat parte la un schimb de cadouri atent alese, menite să evidențieze istoria comună și prietenia dintre cele două națiuni.

Cum au fost primiți Donald și Melania Trump în Marea Britanie

Cuplul prezidențial american a aterizat la prânz cu elicopterul prezidențial și a fost întâmpinat mai întâi de prințul William, și prințesa Catherine, înainte de a ajunge la Castelul Windsor, unde și regina Camilla le-au oferit în fața Casei Victoria. Întregul protocol a respectat tradițiile monarhice, accentuând caracterul solemn al vizitei.

Ce daruri au primit regele Charles și regina Camilla

Monarhii britanici au ales daruri de colecție, cu valoare istorică și artistică, pentru a marca întâlnirea. a primit o carte legată manual din piele, realizată de Legătoria regală din Windsor, care comemorează 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Statelor Unite. În plus, i-a oferit și drapelul britanic arborat pe Palatul Buckingham în ziua învestirii sale pentru un al doilea mandat, un gest simbolic menit să evidențieze legătura specială dintre cele două țări.

Pentru Prima Doamnă a Statelor Unite, regina și regele au optat pentru cadouri cu o puternică valoare artistică: un bol emailat și din argint creat de artista nord-irlandeză Cara Murphy, cunoscută pentru colaborările sale cu instituții prestigioase, precum și o poșetă personalizată marca Anya Hindmarch. În completare, cuplul prezidențial a primit și un cadru de fotografie din argint gravat cu monogramele regelui Charles și reginei Camilla, un obiect menit să transmită o notă personală și elegantă.

Ce semnificație are darul oferit de Donald Trump regelui Charles

Donald și Melania nu au venit cu mâna goală, iar cadoul pregătit pentru regele Charles a fost încărcat de simboluri istorice. Este vorba despre o replică a sabiei președintelui Dwight Eisenhower, un obiect care evocă alianța dintre Statele Unite și Marea Britanie în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, relatează .

Potrivit Palatului Buckingham, acest dar reprezintă „un profund respect” și este „un semn de aducere aminte a parteneriatului istoric care a fost esențial” pentru câștigarea conflictului. Mai mult, instituția regală a precizat: „Sabia simbolizează de asemenea valorile de durată şi spiritul de cooperare care continuă să definească relaţia dintre şi Marea Britanie.” Astfel, obiectul nu este doar un cadou, ci o declarație diplomatică în sine.

Ce cadou special i-a fost oferit reginei Camilla

Regina Camilla a primit un dar de o rafinată eleganță: o broșă vintage de la Tiffany & Co, realizată din aur de 18 carate li împodobită cu diamante și rubine. Piesa are forma unei flori și este considerată un simbol al diplomației și respectului reciproc. Alegerea pietrelor prețioase nu a fost întâmplătoare: rubinele corespund pietrei natale a Camillei, iar diamantele sunt asociate cu ziua de naștere a Melaniei Trump, un detaliu menit să întărească simbolismul prieteniei personale.

Ce daruri au mai primit monarhii britanici de la lideri internaționali

De-a lungul timpului, familia regală a primit numeroase cadouri de la lideri din întreaga lume, fiecare cu propria poveste. Printre acestea se numără Rolls-Royce-ul oferit de regele Bahreinului, Hamad bin Isa Al Khalifa, cu ocazia încoronării, dar și un dosar din piele cu copii după scrisorile dintre regina Elisabeta a II-a și președintele Dwight Eisenhower, primit de la fostul președinte american Joe Biden și soția sa Jill. dosarul includea și o fotografie de la vizita istorică a lui Eisenhower în Regatul Unit, întărind încă o dată legătura transatlantică de durată, scrie .

Schimbul de daruri nu este doar o formalitate diplomatică, ci un limbaj simbolic prin care se transmit mesaje subtile despre prietenie și continuitate. Obiecte precum sabia lui Eisenhower, cartea comemorativă, broșa de la Tiffany sau obiectele de argint personalizate subliniază atât respectul reciproc, cât și dorința de a menține vie o alianță istorică.