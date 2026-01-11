În vârstă de 55, Matt Damon s-a văzut în postura de a face o schimbare în dieta sa pentru cel mai recent rol, în filmul „The Odyssey”. Actorul a ajuns într-o formă de invidiat, cântărind 76 de kilograme, o greutate pe care nu o mai avusese din perioada liceului. Tot ce a făcut, de fapt, a fost să elimine complet un ingredient din alimentația sa. „Rețeta” sa de slăbit este validată de specialiști care, însă, avertizează că nu toată lumea ar trebui să o urmeze atunci când își doresc să dea jos câteva kilograme.

Ce a eliminat Matt Damon din dieta sa pentru a slăbi

Invitat în podcastul „New Heights”, Matt Damon a povestit ce schimbări a trebuit să facă pentru rolul său din din „The Odyssey”. Întrucât celebrul regizor Christopher Nolan și-a imaginat personajul interpretat de Damon mai suplu, actorul s-a văzut nevoit să dea jos câteva kilograme. Ce l-a ajutat cu adevărat a fost eliminarea glutenului din dieta sa.

„Eram într-o formă foarte bună. Am slăbit mult. A spus că mă vrea suplu, dar puternic. Este un lucru ciudat”, a spus Damon făcând referire la filmului, Christopher Nolan.

Actorul povestește că înainte de a face această schimbare în dieta sa, cântărea între 83 și 90 de kilograme. Odată eliminat glutenul, și greutatea ta a scăzut semnificativ.

„Înainte, aveam între 83 și 90 de kilograme. Am făcut tot filmul ăla la 76 de kilograme. Nu am mai fost atât de ușor din liceu. Așa că a fost nevoie de mult antrenament și o dietă foarte strictă”, a mărturisit actorul, citat de .

În paralel, lucrează cu un antrenor personal, iar sportul nu lipsește din rutina zilnică.

„Face parte din jobul tău. Da, îți creezi o rutină și îți construiești ziua în jurul ei”, a spus Damon.

Ce este glutenul

Glutenul este des menționat în conversații despre diete, dar puțini știu ce este cu adevărat. Glutenul este o proteină din cereale precum grâul, orzul și secara, iar cei care ajung să elimine acest ingredient din dieta lor, o fac adesea din motive medicale.

Pentru cei mai mulți oameni, glutenul nu este neapărat dăunător, iar eliminarea sa din dietă nu promite scăderea în greutate sau un stil de viață mai sănătos.

„Dovezile sugerează că, pentru sănătatea generală, accentul ar trebui pus pe o dietă completă, minim procesată, bazată pe plante, care poate include cereale care conțin gluten”, a explicat Grace Fjeldberg, dietetician.