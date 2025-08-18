Reporterul american Brian Glenn a intrat în atenția publicului după ce, la întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, i-a adresat o întrebare președintelui ucrainean, întrebare care a stârnit un val de reacții în întreaga lume. La câteva luni de la acel incident, jurnalistul a primit un cadou de la delegația rusă care va participa la summitul din Alaska.
În luna februarie a acestui an, în timpul unei întrevederi dintre Zelenski și Trumă, în Biroul Oval, Glenn l-a întrebat pe președintele ucrainean: „De ce nu porți costum? Măcar ai un costum? Mulți americani cred că nu respecți demnitatea funcției (Casa Albă, -n.ed.)”.
Nu a fost singura remarcă venită din partea jurnalistului și adresată lui Zelenski, din cadrul acelei întâlniri. Mare parte dintre acestea au avut ca punct central vestimentanția președintelui ucrainean.
Acum, la luni distanță, Brian Glenn a făcut o postare pe platforma X în care ce cadou a primit din partea unui jurnalist rus: o sticlă de vodcă. Aceasta i-a fost dăruită jurnalistului american după ce bărbatul a descoperit și înapoiat o cameră pierdută, ce-i aparținea unuia dintre reporterii ruși, relatează Click!.