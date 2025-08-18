Reporterul american Brian Glenn a intrat în atenția publicului după ce, la întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, i-a adresat o întrebare președintelui ucrainean, întrebare care a stârnit un val de reacții în întreaga lume. La câteva luni de la acel incident, jurnalistul a primit un cadou de la delegația rusă care va participa la summitul din Alaska.

Cuprins:

Ce i-a reproșat Brian Glenn lui Zelenski Ce cadou a primit jurnalistul de la delegația rusă

Ce i-a reproșat Brian Glenn lui Zelenski

În luna februarie a acestui an, în timpul unei întrevederi dintre Zelenski și Trumă, în Biroul Oval, Glenn l-a întrebat pe președintele ucrainean: „De ce nu porți costum? Măcar ai un costum? Mulți americani cred că nu respecți demnitatea funcției (Casa Albă, -n.ed.)”.

Nu a fost singura remarcă venită din partea jurnalistului și adresată lui Zelenski, din cadrul acelei întâlniri. Mare parte dintre acestea au avut ca punct central vestimentanția președintelui ucrainean.

Ce cadou a primit jurnalistul de la delegația rusă

Acum, la luni distanță, Brian Glenn a făcut o postare pe în care ce cadou a primit din partea unui jurnalist rus: o sticlă de vodcă. Aceasta i-a fost dăruită jurnalistului după ce bărbatul a descoperit și înapoiat o cameră pierdută, ce-i aparținea unuia dintre reporterii ruși, relatează .