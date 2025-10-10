B1 Inregistrari!
Prietena care i-a donat un rinichi Selenei Gomez nu a fost invitată la nunta cu Benny Blanco. Ce spune Francia Raisa despre relația cu vedeta

Prietena care i-a donat un rinichi Selenei Gomez nu a fost invitată la nunta cu Benny Blanco. Ce spune Francia Raisa despre relația cu vedeta

10 oct. 2025, 19:49
Prietena care i-a donat un rinichi Selenei Gomez nu a fost invitată la nunta cu Benny Blanco. Ce spune Francia Raisa despre relația cu vedeta
Sursa Foto: Instagram/ @selenagomez
Francia Raisa, cea care i-a donat soției lui Benny Blanco un rinichi,  a spus lucrurilor pe nume după ce nu a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Absența Franciei de la eveniment a stârnit un val de speculații în spațiul public, potrivit căreia sar fi avut o ceartă cu Selena Gomez.

A fost sau nu supărată Francia Raisa pe Selena Gomez după transplant

Francia Raisa i-a donat rinichiul Selenei Gomez, după ce rinichii cântăreței au început să cedeze din cauza complicațiilor cauzate de lupus.

Cu câteva zile înainte ca Selena Gomez și  Benny Blanco să se căsătorească, Francia Raisa a comentat afirmațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora s-ar fi declarat „furioasă” și „dezgustată” pentru că  vedeta din serialul „Crime în imobil” fuma după transplantul de rinichi.

„Ei bine, ceea ce mă întrebi acum sunt prostii care au apărut în mass-media și există prea multe zvonuri. Nu am spus niciodată nimic. Când a apărut zvonul că m-am enervat sau ceva de genul acesta pentru că Selena fuma, nu eram nici măcar la curent cu acele zvonuri”, a spus Raisa într-un interviu, potrivit New York Post.

Cum a comentat Francia Raisa absența de la nunta Selenei Gomez

Cu toate că cele două nu ar fi avut nicio dispută care să le facă să rupă legătură, Francia a lipsit de la nunta Selenei Gomez și a lui Benny Blanco. Cuplul a făcut o nuntă intimă, în Santa Barbara, California, pe 27 septembrie, dar la eveniment au luat parte numeroase vedete.

Într-un alt interviu, Raisa a subliniat că este „foarte fericită” pentru Gomez.

„Are o viață și este deja miliardară și sunt recunoscătoare că am putut face asta pentru ea”, a spus actrița despre transplant.

Ce scria Selena Gomez în 2017, după transplantul de rinichi

În 2017, Selena Gomez și-a documentat problemele renale apărute din cauza evoluției lupusului, distribuind chiar și o poză cu Francia Raisa, după transplant. Cele două se aflau pe patul de spital, ținându-se de mână.

Nu există cuvinte care să descrie cât de recunoscătoare îi sunt frumoasei mele prietene, Francia Raisa. Mi-a oferit darul și sacrificiul suprem donându-mi rinichiul ei. Sunt incredibil de binecuvântată. Te iubesc atât de mult, surioară”, a scris vedeta în descrierea postării, la vremea acea.

