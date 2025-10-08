B1 Inregistrari!
Dolly Parton, grav bolnavă. Sora cântăreței i-a rugat pe fani să se roage pentru sănătate acesteia: „Nu s-a simțit bine în ultima vreme"

Dolly Parton, grav bolnavă. Sora cântăreței i-a rugat pe fani să se roage pentru sănătate acesteia: „Nu s-a simțit bine în ultima vreme”

B1.ro
08 oct. 2025, 09:26
Dolly Parton, grav bolnavă. Sora cântăreței i-a rugat pe fani să se roage pentru sănătate acesteia: „Nu s-a simțit bine în ultima vreme”
FOTO: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce mesaj a transmis sora lui Dolly Parton
  2. Cum și-a anunțat Dolly Parton fanii despre problemele de sănătate
  3. Când au fost reprogramate concertele lui Dolly Parton

Sora lui Dolly Parton a cerut fanilor, printr-o postare pe Facebook, să se roage pentru sănătatea cântăreței de muzică country. Problemele de sănătate ale artistei au forțtat-o pe aceasta să amâne mai multe concerte pe care le avea programate în Las Vegas.

Ce mesaj a transmis sora lui Dolly Parton

Marți, sora lui Dolly Parton a făcut o postare pe Facebook prin care îi ruga pe fanii artistei să se roage pentru sănătatea acesteia.

„Aseară, m-am rugat toată noaptea pentru sora mea, Dolly. Mulți dintre voi știți că nu s-a simțit cel mai bine în ultima vreme. Cred cu adevărat în puterea rugăciunii și am fost îndemnată să rog întreaga lume care o iubește să se roage alături de mine.

Este puternică, este iubită și, cu toate rugăciunile pentru ea, știu în inima mea că va fi bine. Dumnezeu să te însănătoșească, surioară Dolly. Te iubim cu toții!”, a scris sora lui Dolly Parton, Freida Parton, pe 7 octombrie, potrivit The Tennessean.

Cum și-a anunțat Dolly Parton fanii despre problemele de sănătate

Dolly Parton a făcut o postare la sfârșitul lunii septembrie, vorbind despre problemele de sănătate cu care se confruntă și anunțând, totodată, amânarea concertelor pe care le avea programate. Cântăreața a spus că va continua să lucreze la proiectele ei, însă nu va fi capabilă să performeze pe scene așa cum își dorește să o facă.

Ea și-a asigurat fanii că nu va renunța la carieră, dar că este timpul să încetinească puțin ritmul în care trăiește.

„Vreau ca fanii și publicul să audă direct de la mine că, din păcate, va trebui să amân concertele mele viitoare din Las Vegas. După cum mulți dintre voi știți, mă confrunt cu niște probleme de sănătate, iar medicii mei îmi spun că trebuie să fac câteva proceduri. Glumeam cu ei, spunând că e timpul pentru controlul meu de la 160.000 de kilometri, deși nu este obișnuita călătorie la chirurgul meu plastician!

Serios vorbind, având în vedere acest lucru, nu voi putea repeta și să pun la punct spectacolul pe care vreau să-l vedeți și spectacolul pe care meritați să-l vedeți. Plătiți bani frumoși ca să mă vedeți cântând, iar eu vreau să fiu la capacitate maximă pentru voi.

Voi putea lucra la toate proiectele mele de aici, din Nashville, am doar nevoie de puțin timp să mă pregătesc pentru spectacol, cum se spune. Și nu vă faceți griji că nu renunț la carieră, pentru că Dumnezeu nu a spus nimic despre oprire încă. Dar cred că El îmi spune să încetinesc. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru înțelegere”, a scris Dolly Parton, într-o postare pe Instagram.

Când au fost reprogramate concertele lui Dolly Parton

În cadrul aceleiași postări în care anunța problemele de sănătate cu care se confruntă, Dolly Parton a făcut publice și noile date la care va concerta.

Astfel:

  • Concertul de pe 4 decembrie 2025 va avea loc pe 17 septembrie 2026.
  • Concertul de pe 6 decembrie 2025 va avea loc pe 19 septembrie 2026.
  • Concertul de pe 7 decembrie 2025 va avea loc pe 20 septembrie 2026.
  • Concertul de pe 10 decembrie 2025 va avea loc pe 23 septembrie 2026.
  • Concertul de pe 12 decembrie 2025 va avea loc pe 25 septembrie 2026.
  • Concertul de pe 13 decembrie 2025 va avea loc pe 26 septembrie 2026.
