Andreea Bănică a povestit că băiatul ei a fost victima bullying-ului. Niște copii i-au luat lui Noah casca de pe ATV și i-au aruncat-o într-o râpă. Artista este îngrijorată și a cerut părerile internauților.

Ce a pățit fiul Andreei Bănică

„Sunt așa întoarsă… cineva i-a găsit casca lui Noah aruncată în râpa de la lac! Copiii i-au luat-o de pe ATV și i-au aruncat-o în lac. Vă dați seama care sunt motivele… faptul că un copil are și altul nu îi face să fie răi, să facă rău. De aici pornesc toate acele lucruri rele care se întâmplă în viață, , bătaie și altele”, a scris Andreea Bănică, în online.

Ea a povestit că în copilărie a avut lipsuri, dar asta n-a fost un motiv să se comporte urât cu cei care aveau: „Când eram mică nu aveam nici eu mai nimic, însă asta nu m-a făcut un om mai rău, m-a ambiționat să ajung să am și eu ce îmi doresc, să nu râvnesc la bunul altuia!”.

„Pentru mine ca părinte, dacă copilul meu ar face așa ceva, ar fi un semn de întrebare!”, a mai susținut Andreea Bănică.

Ce a pățit copilul Addei

Și copilul Addei , de data aceasta la școală, din cauza celebrității ei.

„La școală, dacă se ciondănește cu vreun copil, îl înjură de mine. Și se supără, are o sensibilitate, dacă-i zice cineva ceva de mine. Dar i-am explicat că fiecare spune ce aude pe acasă. Dar sunt copii”, a povestit Adda, în trecut.

Artista a afirmat apoi că a ales pentru fiul ei o școală de stat și încă nu știe dacă a fost decizia corectă: „Am vrut neapărat să-l dăm la stat. Am auzit însă multe povești de la școlile private și am fost șocată puțin. Uneori am regretat, dar vom vedea ce va fi. În primele zile la școală a fost îmbulzeală mare la intrare. E ceva de rău cu părinții”.