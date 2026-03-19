Fiul Andreei Bănică, victima bullying-ului: „De aici pornesc toate acele lucruri rele”. Ce a pățit Noah (FOTO)

Traian Avarvarei
19 mart. 2026, 14:24
Andreea Bănică și fiul ei, Noah. Surse foto: Andreea Bănică / Facebook
Cuprins
  1. Ce a pățit fiul Andreei Bănică
  2. Ce a pățit copilul Addei

Andreea Bănică a povestit că băiatul ei a fost victima bullying-ului. Niște copii i-au luat lui Noah casca de pe ATV și i-au aruncat-o într-o râpă. Artista este îngrijorată și a cerut părerile internauților.

Ce a pățit fiul Andreei Bănică

„Sunt așa întoarsă… cineva i-a găsit casca lui Noah aruncată în râpa de la lac! Copiii i-au luat-o de pe ATV și i-au aruncat-o în lac. Vă dați seama care sunt motivele… faptul că un copil are și altul nu îi face să fie răi, să facă rău. De aici pornesc toate acele lucruri rele care se întâmplă în viață, bullying, bătaie și altele”, a scris Andreea Bănică, în online.

Ea a povestit că în copilărie a avut lipsuri, dar asta n-a fost un motiv să se comporte urât cu cei care aveau: „Când eram mică nu aveam nici eu mai nimic, însă asta nu m-a făcut un om mai rău, m-a ambiționat să ajung să am și eu ce îmi doresc, să nu râvnesc la bunul altuia!”.

„Pentru mine ca părinte, dacă copilul meu ar face așa ceva, ar fi un semn de întrebare!”, a mai susținut Andreea Bănică.

Ce a pățit copilul Addei

Și copilul Addei a fost victima bullying-ului, de data aceasta la școală, din cauza celebrității ei.

„La școală, dacă se ciondănește cu vreun copil, îl înjură de mine. Și se supără, are o sensibilitate, dacă-i zice cineva ceva de mine. Dar i-am explicat că fiecare spune ce aude pe acasă. Dar sunt copii”, a povestit Adda, în trecut.

Artista a afirmat apoi că a ales pentru fiul ei o școală de stat și încă nu știe dacă a fost decizia corectă: „Am vrut neapărat să-l dăm la stat. Am auzit însă multe povești de la școlile private și am fost șocată puțin. Uneori am regretat, dar vom vedea ce va fi. În primele zile la școală a fost îmbulzeală mare la intrare. E ceva de rău cu părinții”.

Hoții au dat lovitura la o fabrică Prada. Stratagema prin care au reușit să scape de poliție
Monden
Hoții au dat lovitura la o fabrică Prada. Stratagema prin care au reușit să scape de poliție
Dan Negru a vorbit despre salariul din TV : „O meserie pe care aș fi făcut-o și gratis!”
Monden
Dan Negru a vorbit despre salariul din TV : „O meserie pe care aș fi făcut-o și gratis!”
După divorț, nimeni nu se aștepta la asta! Adriana Simionescu s-a logodit în mare secret
Monden
După divorț, nimeni nu se aștepta la asta! Adriana Simionescu s-a logodit în mare secret
Cu ce femeie s-a afișat Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu. Detaliul care a atras atenția
Monden
Cu ce femeie s-a afișat Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu. Detaliul care a atras atenția
Mariana Dănescu revine pe micile ecrane după aproape 20 de ani. Apariția care i-a luat pe toți prin surprindere
Monden
Mariana Dănescu revine pe micile ecrane după aproape 20 de ani. Apariția care i-a luat pe toți prin surprindere
Un actor celebru apare într-o producție după moarte cu ajutorul AI. Cum va fi folosită inteligența artificială în noul film
Monden
Un actor celebru apare într-o producție după moarte cu ajutorul AI. Cum va fi folosită inteligența artificială în noul film
Jador, primele declarații despre divorț: Câți bani îi va da fostei soții pentru creșterea copilului
Monden
Jador, primele declarații despre divorț: Câți bani îi va da fostei soții pentru creșterea copilului
Oana Roman și-a emoționat tatăl până la lacrimi: Ce cadoul de colecție i-a pregătit
Monden
Oana Roman și-a emoționat tatăl până la lacrimi: Ce cadoul de colecție i-a pregătit
Un nou scandal lovește lumea artistică din Franța. Cântăreţul Patrick Bruel acuzat de violenţe sexuale
Monden
Un nou scandal lovește lumea artistică din Franța. Cântăreţul Patrick Bruel acuzat de violenţe sexuale
Ce a pățit Alina Pușcaș? Vedeta a explicat de ce a apărut cu ochii învinețiți pe internet „Mi-e un pic groază, pentru că doare”
Monden
Ce a pățit Alina Pușcaș? Vedeta a explicat de ce a apărut cu ochii învinețiți pe internet „Mi-e un pic groază, pentru că doare”
16:44 - Comasările de instituții, o promisiune uitată. Reforma blocată și rețelele de influență. Cine sunt oamenii și interesele din spatele comasărilor eșuate
16:33 - Hoții au dat lovitura la o fabrică Prada. Stratagema prin care au reușit să scape de poliție
16:30 - Dan Negru a vorbit despre salariul din TV : „O meserie pe care aș fi făcut-o și gratis!”
16:16 - 250 de lideri au celebrat parteneriatul România-SUA la recepția „Alianța” dedicată noului ambasador Darryl Nirenberg
15:56 - Un italian susține că este fiul secret al lui Adriano Celentano. Actorul i-a răspuns ironic: “Adevărul e că sunt bunicul tău”
15:52 - Poveste încâlcită la o şcoală din Iași: Cum a primit ordin de restricție un elev care ar fi fost victima bullying-ului. Acum are și absențe, care nu vor fi motivate
15:25 - Fiul viceprimarului din Șelimbăr a scăpat de pușcărie, deși l-a bătut crunt pe un tânăr
15:24 - SUV-ul românesc a cucerit India sub un alt nume. Prețul i-a surprins pe mulți: „Arată ca o Dacia Duster pentru oameni bogaţi” (VIDEO)
15:20 - Se poate purta o geaca de blugi la un eveniment mai formal?
15:18 - Cum poți crește eficiența operațională în cadrul unui business?