Lazea (BNR): Populismul e în floare, de parcă n-ar fi criză. Datoria externă a României crește cu 2 miliarde de euro pe lună și noi discutăm cum să ne protejăm fiecare buzunarul

Traian Avarvarei
19 mart. 2026, 14:51
Valentin Lazea, economistul-șef al BNR. Sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Busca
Cuprins
  1. Lazea, exasperat: Populismul este în floare
  2. La cât a ajuns datoria guvernamentală

Valentin Lazea, economistul-șef al BNR, a denunțat faptul că „populismul este în floare” și „discutăm cum ne protejăm fiecare buzunarul lui”, de parcă n-am fi în criză economică globală, iar România n-ar fi în procedură de deficit excesiv.

Lazea, exasperat: Populismul este în floare

„Suntem înconjurați de valuri de populism care se revarsă spre noi din toată mass-media, mai ales în condiții de criză în care nimeni nu vrea să piardă absolut nimic.

Populismul este în floare, ca și când nu s-ar vedea că e o criză economică mondială, ca și când s-ar fi uitat că România este în perioada de procedură de deficit excesiv și că n-am făcut nici măcar jumate din drumul de corecție bugetară pe care trebuie să-l facem și noi deja ne gândim să facem pași înapoi, și ca și când nu s-ar vedea că datoria externă a României crește cu 2 miliarde de euro pe lună. Atâta a crescut în ianuarie”, a declarat Valentin Lazea, potrivit HotNews.

Acesta a amintit apoi că, pe vremea lui Ceaușescu, România a intrat în probleme cu 11 miliarde de dolari datorie totală, iar acum, când datoria crește cu 2 miliarde de euro pe lună, „nu avem timp să discutăm de problema asta, ci avem timp să discutăm cum ne protejăm fiecare buzunarul lui, mic sau mare“.

La cât a ajuns datoria guvernamentală

Datoria guvernamentală a urcat, în decembrie 2025, la 1.138 miliarde lei, de la 1.121 miliarde de lei în noiembrie, arată cele mai recente date publicate de Ministerul Finanțelor.

Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut la 59,6%, de la 58,7% în noiembrie (PIB conform comunicatului INS din 6 martie 2026).

