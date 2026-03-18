Statele Unite extind o măsură controversată privind acordarea vizelor, impunând garanții financiare consistente pentru cetățenii din tot mai multe state. Decizia face parte dintr-un efort mai amplu de a limita șederea ilegală și de a controla mai strict fluxurile migratorii.

Ce presupune noua regulă și cine este vizat

Departamentul de Stat a anunțat includerea a încă 12 țări pe lista statelor ai căror cetățeni trebuie să depună garanții pentru obținerea vizelor. Este vorba despre Cambodgia, Etiopia, Georgia, Grenada, Lesotho, Mauritius, Mongolia, Mozambic, Nicaragua, Papua Noua Guinee, Seychelles și Tunisia.

După această extindere, măsura se aplică pentru aproximativ 50 de state, printre care Algeria, Angola, Antigua şi Barbuda, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burundi, Capul Verde, Republica Centrafricană, Cote d Ivoire, Cuba, Djibouti, Republica Dominicană, Fiji, Gabon, Gambia, Guineea, Guineea-Bissau, Kârgâzstan, Malawi, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Sao Tome şi Principe, Senegal, Tadjikistan, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia şi Zimbabwe.

Solicitanții trebuie să achite sume între 5.000 și 15.000 de dolari, stabilite în funcție de fiecare caz și de evaluarea funcționarului consular, potrivit . Garanția este returnată dacă cererea este respinsă sau dacă beneficiarul respectă condițiile impuse de viză.

De ce consideră autoritățile că programul funcționează

Reprezentanții Departamentului de Stat susțin că mecanismul s-a dovedit eficient în limitarea abuzurilor legate de vize. „Programul de garanție pentru vize s-a dovedit deja eficient în reducerea drastică a numărului de beneficiari de vize care își depășesc termenul de ședere și rămân ilegal în Statele Unite”, declarat departamentul.

Datele oficiale indică faptul că aproximativ 97% dintre persoanele care au depus această garanție au respectat durata legală a șederii. Acest rezultat este invocat ca argument pentru extinderea programului la un număr mai mare de state.

Lista țărilor vizate include numeroase state din Africa, dar și din alte regiuni, unde autoritățile americane au identificat rate ridicate de încălcare a condițiilor de viză. Politica face parte dintr-o strategie mai amplă de descurajare a , relatează Antena3.

Ce impact ar putea avea măsura asupra solicitanților

Pentru mulți potențiali călători, introducerea unei garanții atât de ridicate poate deveni o barieră financiară semnificativă. Costurile suplimentare ar putea reduce numărul solicitărilor de , în special din țările vizate de această politică.

În același timp, autoritățile americane consideră că măsura contribuie la responsabilizarea solicitanților și la respectarea regulilor de imigrație. Programul este văzut ca un instrument de filtrare, dar și ca o metodă de prevenire a abuzurilor sistemului.