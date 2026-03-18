Acasa » Externe » Statele Unite înăspresc condițiile pentru vize prin garanții financiare. Ce țări sunt vizate de noile măsuri

Statele Unite înăspresc condițiile pentru vize prin garanții financiare. Ce țări sunt vizate de noile măsuri

Iulia Petcu
18 mart. 2026, 23:22
Statele Unite înăspresc condițiile pentru vize prin garanții financiare. Ce țări sunt vizate de noile măsuri
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Ce presupune noua regulă și cine este vizat
  2. De ce consideră autoritățile că programul funcționează
  3. Ce impact ar putea avea măsura asupra solicitanților

Statele Unite extind o măsură controversată privind acordarea vizelor, impunând garanții financiare consistente pentru cetățenii din tot mai multe state. Decizia face parte dintr-un efort mai amplu de a limita șederea ilegală și de a controla mai strict fluxurile migratorii.

Ce presupune noua regulă și cine este vizat

Departamentul de Stat a anunțat includerea a încă 12 țări pe lista statelor ai căror cetățeni trebuie să depună garanții pentru obținerea vizelor. Este vorba despre Cambodgia, Etiopia, Georgia, Grenada, Lesotho, Mauritius, Mongolia, Mozambic, Nicaragua, Papua Noua Guinee, Seychelles și Tunisia.

După această extindere, măsura se aplică pentru aproximativ 50 de state, printre care Algeria, Angola, Antigua şi Barbuda, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burundi, Capul Verde, Republica Centrafricană, Cote d Ivoire, Cuba, Djibouti, Republica Dominicană, Fiji, Gabon, Gambia, Guineea, Guineea-Bissau, Kârgâzstan, Malawi, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Sao Tome şi Principe, Senegal, Tadjikistan, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia şi Zimbabwe.

Solicitanții trebuie să achite sume între 5.000 și 15.000 de dolari, stabilite în funcție de fiecare caz și de evaluarea funcționarului consular, potrivit AP. Garanția este returnată dacă cererea este respinsă sau dacă beneficiarul respectă condițiile impuse de viză.

De ce consideră autoritățile că programul funcționează

Reprezentanții Departamentului de Stat susțin că mecanismul s-a dovedit eficient în limitarea abuzurilor legate de vize. „Programul de garanție pentru vize s-a dovedit deja eficient în reducerea drastică a numărului de beneficiari de vize care își depășesc termenul de ședere și rămân ilegal în Statele Unite”, declarat departamentul.

Datele oficiale indică faptul că aproximativ 97% dintre persoanele care au depus această garanție au respectat durata legală a șederii. Acest rezultat este invocat ca argument pentru extinderea programului la un număr mai mare de state.

Lista țărilor vizate include numeroase state din Africa, dar și din alte regiuni, unde autoritățile americane au identificat rate ridicate de încălcare a condițiilor de viză. Politica face parte dintr-o strategie mai amplă de descurajare a migrației ilegale, relatează Antena3.

Ce impact ar putea avea măsura asupra solicitanților

Pentru mulți potențiali călători, introducerea unei garanții atât de ridicate poate deveni o barieră financiară semnificativă. Costurile suplimentare ar putea reduce numărul solicitărilor de viză, în special din țările vizate de această politică.

În același timp, autoritățile americane consideră că măsura contribuie la responsabilizarea solicitanților și la respectarea regulilor de imigrație. Programul este văzut ca un instrument de filtrare, dar și ca o metodă de prevenire a abuzurilor sistemului.

Citește și...
Riposta Iranului după bombardarea complexului din South Pars. Teheranul a lovit cea mai mare fabrică de gaz lichefiat din lume
Externe
Riposta Iranului după bombardarea complexului din South Pars. Teheranul a lovit cea mai mare fabrică de gaz lichefiat din lume
Doi tineri au murit de meningită în Marea Britanie: Premierul britanic cere tinerilor să meargă la spital
Externe
Doi tineri au murit de meningită în Marea Britanie: Premierul britanic cere tinerilor să meargă la spital
 O femeie de 61 de ani a murit în Elveția după ce telecabina în care se afla s-a desprins de cablu
Externe
 O femeie de 61 de ani a murit în Elveția după ce telecabina în care se afla s-a desprins de cablu
Autoritățile ruse critică filmul premiat cu Oscar „Mr. Nobody Against Putin”. Ce acuzații sunt aduse producției câștigătoare
Externe
Autoritățile ruse critică filmul premiat cu Oscar „Mr. Nobody Against Putin”. Ce acuzații sunt aduse producției câștigătoare
Doi români care au bătut persoane vulnerabile în Austria își așteaptă pedepsele
Externe
Doi români care au bătut persoane vulnerabile în Austria își așteaptă pedepsele
Donald Trump primește o nouă lovitură. Șefa comunității de informații îl contrazice cu privire la războiul din Iran. Teheranul nu a reluat programul de îmbogăţire a uraniului
Externe
Donald Trump primește o nouă lovitură. Șefa comunității de informații îl contrazice cu privire la războiul din Iran. Teheranul nu a reluat programul de îmbogăţire a uraniului
O țară europeană introduce verficarea digitală a vârstei pentru alcool și tutun. Cum schimbă noul sistem regulile pentru comercianți
Externe
O țară europeană introduce verficarea digitală a vârstei pentru alcool și tutun. Cum schimbă noul sistem regulile pentru comercianți
A ieșit din închisoare și a provocat haos în Germania: Cum a reușit un român beat să blocheze traficul feroviar
Externe
A ieșit din închisoare și a provocat haos în Germania: Cum a reușit un român beat să blocheze traficul feroviar
Friedrich Merz îndeamnă Europa să ia distanță de SUA. Declarația de independență din Bundestag
Externe
Friedrich Merz îndeamnă Europa să ia distanță de SUA. Declarația de independență din Bundestag
O nouă măsură în Rusia: Femeile care aleg să nu aibă copii vor primi obligatoriu consiliere psihologică
Externe
O nouă măsură în Rusia: Femeile care aleg să nu aibă copii vor primi obligatoriu consiliere psihologică
Ultima oră
23:31 - Riposta Iranului după bombardarea complexului din South Pars. Teheranul a lovit cea mai mare fabrică de gaz lichefiat din lume
23:24 - Doi tineri au murit de meningită în Marea Britanie: Premierul britanic cere tinerilor să meargă la spital
22:56 - Nicușor Constantinescu iese din închisoare. Curtea de Apel Bucureşti i-a întrerupt pedeapsa din motive medicale
22:49 - Rețea de deversare ilegală a deșeurilor, descoperită în Prahova. Patru bărbați au fost arestați preventiv
22:39 -  O femeie de 61 de ani a murit în Elveția după ce telecabina în care se afla s-a desprins de cablu
22:34 - Radu Miruță vine cu vești proaste. Scafandri au descoperit încă un cadavru pe remorcherul scufundat
22:12 - Oana Roman și-a emoționat tatăl până la lacrimi: Ce cadoul de colecție i-a pregătit
22:11 - Autoritățile ruse critică filmul premiat cu Oscar „Mr. Nobody Against Putin”. Ce acuzații sunt aduse producției câștigătoare
22:02 - Un nou scandal lovește lumea artistică din Franța. Cântăreţul Patrick Bruel acuzat de violenţe sexuale
21:38 - Prețul cafelei ar putea scădea puternic după un an de creșteri record. Cum se schimbă piața globală a cafelei