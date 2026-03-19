Cât de expusă este Europa la meningită după apariția focarului „fără precedent" din Marea Britanie

Cât de expusă este Europa la meningită după apariția focarului „fără precedent” din Marea Britanie

Ana Beatrice
19 mart. 2026, 11:24
Cuprins
  1. Cât de grav este focarul de meningită din Marea Britanie
  2. Cine este în pericol și cât de gravă este boala meningococică

Riscul de răspândire a bolii meningococice invazive rămâne „foarte scăzut” în rândul populației generale din Uniunea Europeană și Spațiul Economic European. Evaluarea a fost anunțată miercuri de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC).

Cât de grav este focarul de meningită din Marea Britanie

Un focar considerat „fără precedent” a fost raportat în Marea Britanie. Două persoane au murit, iar alte aproximativ 20 de cazuri au fost confirmate, potrivit Reuters.

În acest context, ECDC transmite că riscul pentru populația generală rămâne neglijabil. Ministrul Sănătății, Wes Streeting, a subliniat că amploarea răspândirii este neobișnuită. În mod normal, Marea Britanie înregistrează în jur de 350 de astfel de cazuri pe an.

Investigațiile indică un club de noapte din Canterbury, în comitatul Kent, drept posibil loc de expunere. Majoritatea cazurilor sunt asociate cu prezența acolo între 5 și 7 martie.

Mai mult, Franța a raportat un caz posibil legat de același focar. ECDC urmărește atent situația. Instituția recomandă medicilor din Europa să verifice istoricul de călătorie al pacienților cu simptome de meningită, în special dacă au ajuns recent în Kent.

Cine este în pericol și cât de gravă este boala meningococică

Deși este rară, boala meningococică rămâne una dintre cele mai agresive infecții bacteriene, putând provoca inflamații la nivelul creierului și evoluând rapid spre septicemie. În lipsa unui tratament prompt, poate deveni fatală în doar câteva ore.

În contextul focarului din Marea Britanie, ECDC avertizează asupra riscurilor existente. Persoanele care au frecventat clubul de noapte din Canterbury și nu sunt vaccinate împotriva meningococului de tip B se confruntă cu un risc moderat de infectare.

