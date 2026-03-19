Acasa » Monden » După divorț, nimeni nu se aștepta la asta! Adriana Simionescu s-a logodit în mare secret

După divorț, nimeni nu se aștepta la asta! Adriana Simionescu s-a logodit în mare secret

Ana Beatrice
19 mart. 2026, 14:50
După divorț, nimeni nu se aștepta la asta! Adriana Simionescu s-a logodit în mare secret
Sursă Foto: Facebook -Adriana Simionescu
Iubirea a revenit în viața Adrianei Simionescu, după o perioadă dificilă marcată de un divorț intens mediatizat. Fiica cea mică a lui Adrian Minune trăiește acum o poveste pasională alături de un polițist de la Brigada Rutieră. Relația lor a făcut deja un pas important. Tânăra a spus „DA”, iar cei doi s-au logodit, informează cancan.ro.

Ce s-a întâmplat, de fapt, după divorțul Adrianei Simionescu

Povestea Adrianei Simionescu a cunoscut o schimbare neașteptată la scurt timp după unul dintre cele mai importante momente din viața ei. În iulie 2024, fiica lui Adrian Minune s-a căsătorit cu Nicu într-un eveniment grandios, la care au participat peste 1.000 de invitați. În aceeași zi, cei doi au organizat și botezul fetiței lor, născută în iunie 2023. La doar câteva luni după acest moment, relația lor a început să se clatine. După aproximativ șase luni, au decis să meargă pe drumuri separate.

Adriana a explicat că nu a fost vorba despre un conflict major. A fost, mai degrabă, o îndepărtare treptată, provocată de lipsa timpului și de responsabilitățile zilnice. De altfel, ideea separării apăruse încă din perioada nunții, însă hotărârea finală a fost luată abia în luna februarie.

După o perioadă dificilă, lucrurile au început să se așeze, iar în viața ei și-a făcut loc o nouă iubire. Tânăra trăiește acum o relație alături de Alex, un tânăr polițist de la Brigada Rutieră, potrivit sursei menționate.

De ce și-a ținut Adriana Simionescu logodna departe de ochii lumii

Adriana Simionescu pare mai hotărâtă ca niciodată. Nu se teme să își urmeze inima, chiar și după o despărțire care i-a schimbat viața. Fiica lui Adrian Minune a spus din nou „DA”, de această dată în mare discreție. S-a logodit cu iubitul ei, un polițist de la Brigada Rutieră.

Deși vestea logodnei a surprins pe mulți, tânăra a ales să își trăiască povestea de dragoste departe de ochii curioșilor. A evitat aparițiile publice și expunerea excesivă. Relația lor nu a fost încă oficializată în fața lumii, semn că cei doi preferă liniștea și echilibrul.

În trecut, Adriana mărturisea că fostul partener nu reușea să o înțeleagă pe deplin, mai ales din perspectiva vieții artistice, iar acest lucru a contribuit la separare. De data aceasta, lucrurile par să se așeze diferit, iar conexiunea dintre ei este una mai profundă. Rămâne de văzut dacă această relație va rezista în timp, însă începutul pare promițător.

