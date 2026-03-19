Adriana a explicat că nu a fost vorba despre un conflict major. A fost, mai degrabă, o îndepărtare treptată, provocată de lipsa timpului și de responsabilitățile zilnice. De altfel, ideea separării apăruse încă din perioada nunții, însă hotărârea finală a fost luată abia în luna februarie.

După o perioadă dificilă, lucrurile au început să se așeze, iar în viața ei și-a făcut loc o nouă iubire. Tânăra trăiește acum o relație alături de Alex, un tânăr polițist de la , potrivit sursei menționate.

De ce și-a ținut Adriana Simionescu logodna departe de ochii lumii

Adriana Simionescu pare mai hotărâtă ca niciodată. Nu se teme să își urmeze inima, chiar și după o despărțire care i-a schimbat viața. Fiica lui a spus din nou „DA”, de această dată în mare discreție. S-a logodit cu iubitul ei, un polițist de la Brigada Rutieră.

Deși vestea logodnei a surprins pe mulți, tânăra a ales să își trăiască povestea de dragoste departe de ochii curioșilor. A evitat aparițiile publice și expunerea excesivă. Relația lor nu a fost încă oficializată în fața lumii, semn că cei doi preferă liniștea și echilibrul.

În trecut, Adriana mărturisea că fostul partener nu reușea să o înțeleagă pe deplin, mai ales din perspectiva vieții artistice, iar acest lucru a contribuit la separare. De data aceasta, lucrurile par să se așeze diferit, iar conexiunea dintre ei este una mai profundă. Rămâne de văzut dacă această relație va rezista în timp, însă începutul pare promițător.