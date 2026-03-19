CTP, despre „genialul strateg” Donald Trump: „Ar trebui lăsat să-și spună zisa în aplicare și să se care din NATO”

Traian Avarvarei
19 mart. 2026, 09:36
CTP, despre „genialul strateg” Donald Trump: „Ar trebui lăsat să-și spună zisa în aplicare și să se care din NATO”
Cristian Tudor Popescu. Sursa foto: Facebook

Cristian Tudor Popescu a susținut că președintele american Donald Trump „ar trebui lăsat să-și spună zisa în aplicare și să se care din NATO”, mai ales că „nu face decât să amenințe, să agreseze, să ceară poruncitor și să insulte grobian NATO și UE”. Gazetarul a mai remarcat faptul că „genialul strateg nu știe cum să iasă din războiul cu Iranul, pe care nu are cum să-l câștige” și că, probabil „până la urmă, se va retrage pretinzând că Iranul e distrus, decapitat, terminat, în vreme ce va ploua cu rachete și drone iraniene peste tot Orientul Mijlociu”.

CTP, două comentarii despre „genialul strateg” Donald Trump

„Câtă vreme DJ Trump taie și spânzură, nu văd la ce folosește prezența SUA în NATO. Orice țară NATO atacată, care ar invoca articolul 5, „al mușchetarilor”, se va lovi de un refuz batjocoritor al marelui om. De când e președinte, Trump nu face decât să amenințe, să agreseze, să ceară poruncitor și să insulte grobian NATO și UE. Iar acum le cere să se bage în războiul său cu Iranul, la a cărui declanșare nu s-a consultat cu organismul Nord-Atlantic; mai mult, a declarat inițial că n-are nevoie de niciun NATO. Prin urmare, ar trebui lăsat să-și spună zisa în aplicare și să se care din NATO, ca PSD din coaliție, dacă-i dă mâna, nu să fie lingușit dezgustător să mai rămână. Oricum, Trump e mult mai aliat cu Putin decât cu Europa.

În acest moment, genialul strateg nu știe cum să iasă din războiul cu Iranul, pe care nu are cum să-l câștige. Până la urmă, se va retrage pretinzând că Iranul e distrus, decapitat, terminat, în vreme ce va ploua cu rachete și drone iraniene peste tot Orientul Mijlociu. Iar până când se va întâmpla asta, Israelul lui Netanyahu încearcă, și reușește, să provoace cât mai multe daune majore dictaturii Gardienilor Revoluției”, a scris CTP, pe Facebook.

Gazetarul a mai precizat că niciunul dintre românii direct afectați de creșterile de prețuri la benzină și motorină „nu va recunoaște că saltul spre 10 lei litrul îl datorează bunului plac al bunului Trump”.

Citește și...
Mesaj de la Bruxelles pentru Israel. UE intervine pentru oprirea operațiunilor militare din Liban
Externe
Mesaj de la Bruxelles pentru Israel. UE intervine pentru oprirea operațiunilor militare din Liban
Riposta Iranului după bombardarea complexului din South Pars. Teheranul a lovit cea mai mare fabrică de gaz lichefiat din lume
Externe
Riposta Iranului după bombardarea complexului din South Pars. Teheranul a lovit cea mai mare fabrică de gaz lichefiat din lume
Doi tineri au murit de meningită în Marea Britanie: Premierul britanic cere tinerilor să meargă la spital
Externe
Doi tineri au murit de meningită în Marea Britanie: Premierul britanic cere tinerilor să meargă la spital
Statele Unite înăspresc condițiile pentru vize prin garanții financiare. Ce țări sunt vizate de noile măsuri
Externe
Statele Unite înăspresc condițiile pentru vize prin garanții financiare. Ce țări sunt vizate de noile măsuri
 O femeie de 61 de ani a murit în Elveția după ce telecabina în care se afla s-a desprins de cablu
Externe
 O femeie de 61 de ani a murit în Elveția după ce telecabina în care se afla s-a desprins de cablu
Autoritățile ruse critică filmul premiat cu Oscar „Mr. Nobody Against Putin”. Ce acuzații sunt aduse producției câștigătoare
Externe
Autoritățile ruse critică filmul premiat cu Oscar „Mr. Nobody Against Putin”. Ce acuzații sunt aduse producției câștigătoare
Doi români care au bătut persoane vulnerabile în Austria își așteaptă pedepsele
Externe
Doi români care au bătut persoane vulnerabile în Austria își așteaptă pedepsele
Donald Trump primește o nouă lovitură. Șefa comunității de informații îl contrazice cu privire la războiul din Iran. Teheranul nu a reluat programul de îmbogăţire a uraniului
Externe
Donald Trump primește o nouă lovitură. Șefa comunității de informații îl contrazice cu privire la războiul din Iran. Teheranul nu a reluat programul de îmbogăţire a uraniului
O țară europeană introduce verficarea digitală a vârstei pentru alcool și tutun. Cum schimbă noul sistem regulile pentru comercianți
Externe
O țară europeană introduce verficarea digitală a vârstei pentru alcool și tutun. Cum schimbă noul sistem regulile pentru comercianți
A ieșit din închisoare și a provocat haos în Germania: Cum a reușit un român beat să blocheze traficul feroviar
Externe
A ieșit din închisoare și a provocat haos în Germania: Cum a reușit un român beat să blocheze traficul feroviar
Ultima oră
10:47 - Postul Paștelui îi golește pe români de bani. Verdețurile au explodat la preț
10:40 - Buzoianu: „Garda de Mediu a dat, anul trecut, un număr record de amenzi din toată istoria ei”. Ce se întâmplă cu senzorii de monitorizare a calității aerului și colectarea selectivă a deșeurilor (VIDEO)
10:23 - „Nu ne cereţi să fim complice cu PSD la transformarea românilor în cerşetori”. Simion anunță că are o variantă proprie de buget. Ce le promite cetățenilor
10:18 - Cu doar 9 lei faci o oală întreagă. Ciorba de post care surprinde pe toată lumea
09:58 - Buzoianu: Controale s-au făcut pe toate plajele, am depus plângeri penale, dar apoi multe dosare s-au prescris, altele s-au clasat. Așa ajung infractorii să creadă că nu există consecințe pentru ei (VIDEO)
09:52 - Incendiu la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca. Ce au transmis pompierii
09:39 - Ce cred străinii despre România. Răspunsurile care i-au lăsat pe români fără cuvinte: „Este o țară din est de lângă Bulgaria, nu?” (VIDEO)
09:25 - Blocaj major pe bugetul de stat: Liderii coaliției, întâlnire decisivă după scandalul pe ajutoarele pentru pensionari
09:07 - CTP: „Puțin le pasă lui Grindeanu-Știucă și compania de pensionari”. Adevăratele intenții ale PSD
09:05 - Ce NU trebuie să faci după post. Greșeala care îți poate da peste cap digestia și sănătatea