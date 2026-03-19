Cristian Tudor Popescu a susținut că președintele american Donald Trump „ar trebui lăsat să-și spună zisa în aplicare și să se care din NATO”, mai ales că „nu face decât să amenințe, să agreseze, să ceară poruncitor și să insulte grobian NATO și UE”. Gazetarul a mai remarcat faptul că „genialul strateg nu știe cum să iasă din războiul cu Iranul, pe care nu are cum să-l câștige” și că, probabil „până la urmă, se va retrage pretinzând că Iranul e distrus, decapitat, terminat, în vreme ce va ploua cu rachete și drone iraniene peste tot Orientul Mijlociu”.

CTP, două comentarii despre „genialul strateg” Donald Trump

„Câtă vreme DJ Trump taie și spânzură, nu văd la ce folosește prezența SUA în NATO. Orice țară NATO atacată, care ar invoca articolul 5, „al mușchetarilor”, se va lovi de un refuz batjocoritor al marelui om. De când e președinte, Trump nu face decât să amenințe, să agreseze, să ceară poruncitor și să insulte grobian NATO și UE. Iar acum le cere să se bage în războiul său cu Iranul, la a cărui declanșare nu s-a consultat cu organismul Nord-Atlantic; mai mult, a declarat inițial că n-are nevoie de niciun NATO. Prin urmare, ar trebui lăsat să-și spună zisa în aplicare și să se care din NATO, ca , dacă-i dă mâna, nu să fie lingușit dezgustător să mai rămână. Oricum, Trump e mult mai aliat cu Putin decât cu Europa.

În acest moment, genialul strateg nu știe cum să iasă din războiul cu Iranul, pe care nu are cum să-l câștige. Până la urmă, se va retrage pretinzând că Iranul e distrus, decapitat, terminat, în vreme ce va ploua cu rachete și drone iraniene peste tot Orientul Mijlociu. Iar până când se va întâmpla asta, Israelul lui Netanyahu încearcă, și reușește, să provoace cât mai multe daune majore dictaturii Gardienilor Revoluției”, a scris CTP,

Gazetarul a mai precizat că niciunul dintre românii direct afectați de creșterile de prețuri la benzină și motorină „nu va recunoaște că saltul spre 10 lei litrul îl datorează bunului plac al bunului Trump”.