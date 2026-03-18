Riposta Iranului după bombardarea complexului din South Pars. Teheranul a lovit cea mai mare fabrică de gaz lichefiat din lume

Adrian Teampău
18 mart. 2026, 23:31
Sursa foto: media iraniană
  Iranul ripostează la bombardamentele israeliene
  Arabia Saudită vizată de alte rachete
  Iranul vizat de atacurile israeliene

Iranul a ripostat după bombardarea complexului de gaze naturale din South Pars, de către Israel, lovind cea mai mare fabrică de gaz lichefiat din lume, din Qatar.

Iranul ripostează la bombardamentele israeliene

Infrastructura energetică din ţările din Golful Persic a fost ţinta mai multor atacuri, lansate de la Teheran, care represalii duă bombardarea complexului de la South Pars. Iranul a vizat mai multe instalații petroliere și de producție a gazelor naturale. Au fost semnalate incendii la instalaţii cheie din Qatar. De asemenea, mai multe rachete iraniene au fost interceptate în Arabia Saudită, relatează CNN şi Reuters.

QatarEnergy, companie de stat din Qatar, a anunțat că au fost înregistrate pagube semnificative în urma loviturilor iraniene asupra orașului industrial Ras Laffan. Patru rachete au fost interceptate, dar una a căzut în orașul industrial, un centru al industriei energetice. Echipele de urgenţă au fost mobilizate imediat pentru a stinge incendiile, arătând că nu au fost raportate victime omenești.

Ministerul de Interne al Qatarului a confirmat atacul, precizând că echipele de apărare civilă au intervenit pentru a stinge un incendiu. La Ras Laffan se află o instalaţie cheie de procesare a gazelor naturale şi un pilon al economiei qatareze. Ulterior, au mai fost interceptate două rachete iraniene ce vizau tot instalațiile energetice de la Ras Laffan. Qatarul produce aproximativ 20% din gazul lichefiat din lume.

Ministerul de Externe al Qatarului a avertizat, într-un comunicat, că astfel de atacuri reprezintă „o escaladare periculoasă, o încălcare flagrantă a suveranităţii statului şi o ameninţare directă la adresa securităţii sale naţionale şi a stabilităţii regiunii”.

Arabia Saudită vizată de alte rachete

Oficialii din Arabia Saudită au transmis că au interceptat şi distrus patru rachete balistice lansate spre Riad. Fragmente ale acestora au căzut în diferite părţi ale oraşului, deşi nu s-au raportat pagube. Ministerul de Interne a mai transmis că a interceptat două drone, inclusiv una care se îndrepta către o instalaţie de gaze din Provincia de Est. Drona a fost distrusă fără a provoca pagube, a precizat acesta.

Alarme aeriene au fost auzite și în Bahrein, unde populația a fost îndemnată să stea la adăpost.

Iranul a mai atacat o bază aeriană a armatei irakiene din Kirkuk. De asemenea, în cursul serii, Emiratele Arabe Unite au anunțat că apărarea antiaeriană este implicată în respingerea unui atac cu drone și rachete. Concomitent, alte rachete iraniene au fost lansate către Israel, trei persoane fiind rănite la Petah Tikva.

Iranul vizat de atacurile israeliene

Atacurile israeliene asupra infrastructuii energetice din South Pars și represaliile iraniene reprezintă o escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu. Acest lucru este de natură să provoace o perturbare fără precedent a aprovizionării globale cu energie.

După ce Israelul a atacat infrastructura de extragere a gazelor din Pars, Iranul care a lansat rachete și drone către obiective energetice din Qatar, Arabia Saudită și Bahrein. Printre ținte a fost vizată cea mai mare unitate producție a gazului lichefiat din lume.

Conflictul  a blocat deja transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, iar noua escaladare ar putea acum să aducă daune durabile infrastructurii eergetice din zonă. Preţurile de referinţă ale ţiţeiului Brent au crescut cu aproximativ 5%, depăşind 108 dolari. Pieţele bursiere au înregistrat o scădere.

