Acasa » Externe » Pasiunea secretă a Prințesei Diana. Ce obișnuia să strecoare în palat fără ca nimeni să știe

Pasiunea secretă a Prințesei Diana. Ce obișnuia să strecoare în palat fără ca nimeni să știe

02 oct. 2025, 20:36
Pasiunea secretă a Prințesei Diana. Ce obișnuia să strecoare în palat fără ca nimeni să știe
Cuprins
  1. Ce mare pasiune avea Prințesa Diana
  2. Care a fost una dintre speculațiile care au deranjat-o cel mai tare pe Prințesă

Prințesa Diana a rămas în memoria colectivă ca o persoană extrem de caldă și bună, dar cu o fire rebelă. În ciuda interdicțiilor care veneau odată cu statutul de membru al familiei regale, Prințesa Diana nu a putut da uitării o pasiune pe care o avea. 

Ce mare pasiune avea Prințesa Diana

Pasiunea la care nu a renunțat niciodată Prințesa Diana, deși i-a fost interzisă odată cu intrarea în familia regală a fost presa de scandal. Cum nu îi era permis să dețină reviste tabloide, aceasta era nevoită să le strecoare la palat, cu ajutorul unui angajat.

Richard Dalton a fost nu doar unul dintre hair stiliștii Prințesei Diana, ci și persoana cu care își împărtășise pasiunea interzică. Mai mult decât atât, Richard era cel care „introducea” ilegal revistele în palat.

„Ea îmi spunea: «Richard, poți să mi le aduci tu?» Nimeni nu-și punea problema să mă verifice, pentru că nimeni nu știa că făceam așa ceva. Și, odată ce treceam de echipa de securitate și ajungeam în bucătărie, nu mai aveam niciun obstacol”, a spus Richard Dalton, pentru People.

Care a fost una dintre speculațiile care au deranjat-o cel mai tare pe Prințesă

Potrivit lui Dalton, unul dintre zvonurile care a circulat în spațiul public și au afectat-o cel mai tare pe Prințesa Diana au fost cele care puneau la îndoială ca Charles ar fi adevăratul tată al fiului el cel mic, Harry.

Tabloidele au publicat nenumărate povești în timpul vieții Dianei, susținând că maiorul James Hewitt, cu care Diana a început o relație în anii de după nașterea lui Harry,  era tatăl fiului ei cel mic, deoarece atât Hewitt, cât și tânărul prinț erau roșcați.

Însă, hair stilistul nu a pus niciodată la îndoială fidelitatea Prințesei, știind că părul roșcat era o trăsătură comună în familia acesteia. Atât surorile, cât și fratele ei având această culoare a părului. Dalton, însă, știa că părul roșu era ceva obișnuit în familia Dianei, tunzându-le părul atât surorilor, cât și fratelui ei.

În 2024, Richard Dalton a publicat un volum de memorii, intitulat  „It’s All About the Hair — My Decade with Diana”, cu ajutorul prietenei sale, Renae Plant, fondatoarea Muzeului Prințesei Diana.

