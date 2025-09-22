Prințul Harry l-a înscris pe fiul său și al lui Meghan Markle, pe micuțul Archie, la o din Marea Britanie. Mezinul regelui Charles și al prințesei Diana a urmat aceeași școală între 1998 și 2003.

Prințul Harry, mutare spectaculoasă

Prințul Harry și-a înscris fiul, pe prințul , la Eton College, într-o mișcare considerată spectaculoasă de presa din Marea Britanie. Eton College este o școală de prestigiu unde și-au făcut educația numeroase nume importante ale vieții publice britanice.

Micuțul Archie s-a născut, pe 6 mai 2019, spre deosebire de sora sa, Lilibet, în Marea Britanie. El și-a petrecut primele zile din viață, până la ruptura din familia regală care a dus la mutarea ducilor de Sussex în California, reședința de la Frogmore Cottage din Windsor.

Conform unei relatări din publicația Express, care citează un vechi coleg de școală al prințului Harry, acesta și-a înscris fiul de șase ani la celebrul colegiu britanic. Aceasta chiar dacă, în prezent, micuțul Archie locuiește împreună cu familia, în Statele Unite.

Harry și fratele său mai mare, prințul William, s-au numărat printre elevii care au frecventat cursurile Eton College, spre finalul anilor ’90. De altfel, actualul duce de Sussex își amintea cu plăcere de momentele petrecute în această școală de prestigiu. În mai multe rânduri, el a rememorat atât momentele plăcute, cât și pe cele mai puțin plăcute petrecute în școală.

Ducele de Sussex a ales Eton pentru fiul său

Ducii de Sussex s-au mutat în Statele Unite în anul 2020, la un an după ce Meghan Markle l-a născut pe Archie, în Marea Britanie. În Statele Unite, cuplul a mai avut un copil, o fetiță, Lilibet, botezată după regretata sa bunică, Elisabeta.

În cadrul unui interviu acordat publicației The Royalist, prietenul prințului Harry a vorbit despre decizia acestuia de a-și înscrie fiul la Eton College de la o vârstă fragedă.

„Nu mai este strict necesar să înscrii copiii la școală la naștere, dar Harry l-a înscris pe Archie. (…) Este corect să spunem că avea sentimente contradictorii față de școală când a plecat, dar, privind înapoi, poate aprecia lucrurile bune”, a explicat sursa citată.

Eton College, ales de prințul Harry, mai sigur decât o școală americană

Fostul coleg al Prințului Harry a explicat că această școală prestigioasă reprezintă singura alegere pentru fiii familiei regale. Aceasta deoarece școala îndeplinește toate standardele de securitate, dat fiind că acolo învață copiii unor persoane publice, inclusiv din sferat politică.

„Pentru William și Harry, Eton este într-adevăr singura alegere posibilă, când vine vorba de școlile britanice, din motive de securitate. Sunt atât de mulți copii de profil înalt și expuși politic acolo, încât întreaga școală are deja măsuri de securitate ridicole”, a explicat sursa citată.

Potrivit fostului coleg, de regulă, cursanții care merg la Eton College își petrec acolo șapte zile din șapte. Iar la finalul semestrului, acești copii merg acasă, la familiile lor. Acest lucru este posibil și în cazul lui Archie.

„Este o școală cu internat de șapte zile, mulți copii zboară înainte și înapoi la începutul și sfârșitul semestrului, așa că de ce nu ar face-o și Archie? Școala cu siguranță nu ar avea prejudecăți față de el. Statistic, trebuie să vă imaginați că Eton ar fi mult mai sigură decât o școală americană, datorită legilor privind armele de foc”, a subliniat fostul coleg.

Familia regală se îndreaptă spre o reconciliere

Trebuie spus că, anterior, prințul Harry era destul de reticient în ceea ce privește revenirea copiilor săi în . Se pare că și-a schimbat punctul de vedere după ultima vizită făcută în țara natală.

Cu acest prilej, mezinul regelului Charles a avut o întrevedere de aproape o oră cu tatăl său, care a deschis calea unei împăcări în familie.

Astfel, având în vedere acest lucru, pare că prințul Harry a revenit la sentimente mai bune și s-a arătat deschis la o revenire împreună cu familia în Marea Britanie.