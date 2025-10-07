B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Mii de șoferi sunt amendați zilnic, într-un sat din Elveția. Regulă neobișnuită pe care o încalcă

Mii de șoferi sunt amendați zilnic, într-un sat din Elveția. Regulă neobișnuită pe care o încalcă

B1.ro
07 oct. 2025, 18:12
Mii de șoferi sunt amendați zilnic, într-un sat din Elveția. Regulă neobișnuită pe care o încalcă
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce amendă primesc șoferii care nu petrec 15 minute în satul elvețian
  2. Câți bani a strâns primăria din amendare șoferilor care tranzitează satul
  3. Ce riscuri ar putea prezenta această metodă

O regulă de circulație din satul elvețian Birsfelden le dă mari bătăi de cap conducătorilor auto. Șoferii care nu petrec 15 minute în localitate sunt aspru sancționați, iar asta pentru că autoritățile locale vor să descurajeze folosirea satului ca o rută ocolitoare.

Ce amendă primesc șoferii care nu petrec 15 minute în satul elvețian

Satul elvețian Birsfelden, aflat la câțiva kilometri de Basel, a băgat spaima în șoferi. De la începutul lunii septembrie, conducătorii auto care îl traversează în mai puțin de 15 minute sunt amendați cu 100 de franci, adică aproximativ 107 euro. Totul se întâmplă cu ajutorul camerelor de supraveghere din localitate, capabile să cronometreze fiecare mașină care intră și iese.

Câți bani a strâns primăria din amendare șoferilor care tranzitează satul

Regula a stârnit un val de controverse în rândul șoferilor și nu numai. În timp ce alții laudă inițiativa autorităților, alții o critică dur. Dacă este sau nu o idee bună, rămâne la latitudinea fiecăruia, însă un lucru e sigur: amendarea acelor șoferi care petrec mai puțin de 15 minute în localitate este extrem de profitabil pentru primăria satului. În fiecare zi, sunt generate peste o mie de amenzi, iar în doar câteva sâptămâni, banii astfel colectați ajung la aproape două milioane de euro, potrivit RTL Nederland.

Deși este cu totul neobișnuită, regula are scopul de a împiedica șoferii să transforme drumul din satul elvețian într-o rută ocolitoare pentru autostrăzile aglomerate.

Ce riscuri ar putea prezenta această metodă

Internauții s-au împărțit, la rândul lor, în două grupuri: cei care apreciază inițiativa și cei care o critică. Sunt persoane care consideră că o astfel de măsură poate fi începutul unei lumi  în care fiecare mișcare e măsurată și taxată.

Profesora de drept penal Monika Simmler și-a manifestat, printr-o postare pe LinkedIn, îngrijorarea în  privința protecției vieții private și a libertății oamenilor. Ea subliniază posibilitatea existenței unor situații în care oamenii chiar să aibă nevoie să tranziteze satul și să fie amendați.

„Dacă aș fi în locul primăriei, nu aș cheltui încă banii”, a scris Simmler.

Tags:
Citește și...
Statul european care schimbă regulile pe rețelele sociale. Interdicție pentru copiii sub 15 ani
Externe
Statul european care schimbă regulile pe rețelele sociale. Interdicție pentru copiii sub 15 ani
Prințul William, dezvăluiri emoționante despre viața de familie: „Încerci să nu repeți greșelile părinților tăi”
Externe
Prințul William, dezvăluiri emoționante despre viața de familie: „Încerci să nu repeți greșelile părinților tăi”
Alertă în Spania! O clădire s-a prăbușit, parțial, în centrul Madridului. Bilanțul victimelor
Externe
Alertă în Spania! O clădire s-a prăbușit, parțial, în centrul Madridului. Bilanțul victimelor
Prima țară condusă de femei! A reușit să reducă cu 81,1% diferența dintre genuri
Externe
Prima țară condusă de femei! A reușit să reducă cu 81,1% diferența dintre genuri
Trump vrea să știe planurile exacte ale Kievului înainte de a trimite rachete: „Aș pune câteva întrebări”
Externe
Trump vrea să știe planurile exacte ale Kievului înainte de a trimite rachete: „Aș pune câteva întrebări”
Jeff Bezos, declarație surprinzătoare. În câteva decenii, oamenii nu vor mai trăi pe Pământ: „Vor locui acolo pentru că vor dori asta”
Externe
Jeff Bezos, declarație surprinzătoare. În câteva decenii, oamenii nu vor mai trăi pe Pământ: „Vor locui acolo pentru că vor dori asta”
Atac armat într-o sală de judecată din Albania. Un judecător a fost ucis, iar alte două persoane rănite
Externe
Atac armat într-o sală de judecată din Albania. Un judecător a fost ucis, iar alte două persoane rănite
Friedrich Merz, despre Vladimir Putin: „El duce un război informațional împotriva noastră”
Externe
Friedrich Merz, despre Vladimir Putin: „El duce un război informațional împotriva noastră”
Vladimir Putin și Benjamin Netanyahu, la telefon. Despre ce au vorbit cei doi
Externe
Vladimir Putin și Benjamin Netanyahu, la telefon. Despre ce au vorbit cei doi
Locuri de muncă super avantajoase: Salariu de 8.000 de euro și cazare gratuită. Ce posturi sunt disponibile
Externe
Locuri de muncă super avantajoase: Salariu de 8.000 de euro și cazare gratuită. Ce posturi sunt disponibile
Ultima oră
18:16 - A fost emis mesaj RO-ALERT. Ce au transmis autoritățile cu privire la Codul roșu de ploi abundente și torențiale (FOTO)
18:14 - Statul european care schimbă regulile pe rețelele sociale. Interdicție pentru copiii sub 15 ani
18:04 - Vitamina D, cheia sănătății oaselor și imunității. De ce este atât de importantă pentru organism
17:48 - O nouă sesiune de admitere la școlile de poliție. Ce trebuie să știe un candidat
17:40 - Prima universitate din București care a anunțat că suspendă cursurile din cauza Codului roșu de furtuni. „Pentru siguranța studenților”
17:26 - Româncă găsită moartă într-un cort, în Belgia. Dezvăluirile cutremurătoare ale prietenilor săi: „Nu a vrut să-i implice pe alții în suferința ei”
17:13 - Politicile guvernamentale de austeritate aduc sărăcie. Românii nu mai fac față scumpirilor
17:00 - Ciclonul Barbara lovește România. Ce trebuie să aibă la îndemână populația? Avertismentul lui Raed Arafat
16:44 - Criza pensiilor publice se adâncește. Ce soluții există pentru sistemul public de pensii
16:38 - Prințul William, dezvăluiri emoționante despre viața de familie: „Încerci să nu repeți greșelile părinților tăi”