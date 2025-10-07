O regulă de circulație din satul elvețian Birsfelden le dă mari bătăi de cap conducătorilor auto. Șoferii care nu petrec 15 minute în localitate sunt aspru sancționați, iar asta pentru că autoritățile locale vor să descurajeze folosirea satului ca o rută ocolitoare.

Ce amendă primesc șoferii care nu petrec 15 minute în satul elvețian

Satul elvețian Birsfelden, aflat la câțiva kilometri de , a băgat spaima în șoferi. De la începutul lunii septembrie, conducătorii auto care îl traversează în mai puțin de 15 minute sunt amendați cu 100 de franci, adică aproximativ 107 euro. Totul se întâmplă cu ajutorul camerelor de supraveghere din localitate, capabile să cronometreze fiecare mașină care intră și iese.

Câți bani a strâns primăria din amendare șoferilor care tranzitează satul

Regula a stârnit un val de controverse în rândul șoferilor și nu numai. În timp ce alții laudă inițiativa autorităților, alții o critică dur. Dacă este sau nu o idee bună, rămâne la latitudinea fiecăruia, însă un lucru e sigur: amendarea acelor șoferi care petrec mai puțin de 15 minute în localitate este extrem de profitabil pentru primăria satului. În fiecare zi, sunt generate peste o mie de amenzi, iar în doar câteva sâptămâni, banii astfel colectați ajung la aproape două milioane de euro, potrivit .

Deși este cu totul neobișnuită, regula are scopul de a împiedica șoferii să transforme drumul din satul elvețian într-o rută ocolitoare pentru autostrăzile aglomerate.

Ce riscuri ar putea prezenta această metodă

Internauții s-au împărțit, la rândul lor, în două grupuri: cei care apreciază inițiativa și cei care o critică. Sunt persoane care consideră că o astfel de măsură poate fi începutul unei lumi în care fiecare mișcare e măsurată și taxată.

Profesora de drept penal Monika Simmler și-a manifestat, printr-o postare pe , îngrijorarea în privința protecției vieții private și a libertății oamenilor. Ea subliniază posibilitatea existenței unor situații în care oamenii chiar să aibă nevoie să tranziteze satul și să fie amendați.

„Dacă aș fi în locul primăriei, nu aș cheltui încă banii”, a scris Simmler.