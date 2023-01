Cea mai ciudată casă din lume! Cum arată locuința de aproximativ 1 milion de dolari care îi „sperie” pe internauți (FOTO)

O casă scoasă la vânzare pentru aproape 1 milion de dolari a reușit să stârnească valuri de reacţii în mediul online.

Se pare că locuința este construită în anul 1987 și are un aspect unic. Mai exact, forma ei octogonală şi interiorul bizar i-a uimit pe internauţi, care au declarat-o ca fiind „cea mai ciudată casă din lume”, potrivit ,

Locuința de lux de 10.000 de metri pătrați situată în Sultan, Washington costă puțin sub 1 milion de dolari (960.000 de dolari). Lăsând la o parte locația și spațiul său, proprietatea are o problemă, despre care multe persoane au comentat că „îi sperie”.

Ca urmare a faptului că are multe laturi, interiorul este plin de colțuri ascuțite și unghiuri aspre.

Fotografiile proprietății unice au fost distribuite pe internet, unde internauții au fost umiți de forma acesteia și au dezbătut în comentarii dacă ar cumpăra-o sau nu.

Here’s a really cool over 10k sq ft OCTAGON shaped home in Sultan, WA. It comes with this amazing library, a huge main suite as well as a pool and more on 6.7 acres.

Currently listed for $960,000.

— Zillow Gone Wild 🏡 (@zillowgonewild)