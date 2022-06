Cea mai mare scurgere de metan care încălzește planeta a fost descoperită în Rusia

În Rusia s-a descoperit că dintr-o mină de cărbune ies cantități mari de metan, care reprezintă cel mai periculos gaz cu efect de seră în ceea ce privește încălzirea globală. Această descoperirea a fost numită cea mai mare „scurgere” de metan găsită vreodată într-un singur loc, conform .

Conform compania care utilizează sateliți pentru a monitoriza din spațiu scurgerile de metan, este vorba despre mina Raspadskaya din regiunea Kemerovo care se află sudul Rusiei. Aceasta eliberează circa 90 de tone de metan pe oră.

Compania a anunțat că a descoperit 13 degajări de metan distincte în momentul trecerilor sateliților și a înregistrat mai multe degajări la date ulterioare. Trecerea sateliților a fost efectuată pe 14 ianuarie 2022.

