Cel mai mare bombardament rusesc de la începutul războiului. Zeci de morți și răniți în Ucraina

a intensificat războiul împotriva prin cel mai mare atac aerian de la începutul conflictului, lansând peste 300 de drone și rachete. În această noapte, bombardamentele au dus la moartea a 12 persoane, printre care trei copii, și la rănirea a peste 60 de oameni, potrivit

În capitala Ucrainei, Kiev, sirenele au alarmat locuitorii, care s-au adăpostit în metrou pentru a se proteja de atacurile aeriene. Flăcările au cuprins zeci de locuințe și autoturisme, pompierii reușind să intervină abia spre dimineață. Mulți părinți trăiesc acum sub umbra fricii constante că următorul bombardament le-ar putea lovi copiii.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a solicitat recent intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei.

„Tăcerea Americii și a celorlalți din lume nu face decât să-l încurajeze pe Putin”, a declarat liderul ucrainean.

Reprezentantul Statelor Unite pentru Ucraina a criticat dur aceste atacuri:

„Acesta este Kievul. Uciderea fără discernământ a femeilor și copiilor, noaptea, în casele lor, reprezintă o încălcare clară a Protocoalelor de pace de la Geneva din 1977, menite să protejeze nevinovații. Aceste atacuri sunt rușinoase. Opriți crimele. Încetați focul acum.”

This is Kyiv. The indiscriminate killing of women and children at night in their homes is a clear violation of the 1977 Geneva Peace Protocols designed to protect innocents. These attacks are shameful. Stop the killing. Ceasefire now.

— Keith Kellogg (@generalkellogg)