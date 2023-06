Cel mai mare naufragiu din Grecia din ultimii ani / Cel puțin 59 de persoane au murit

Potrivit Gărzii de Coastă a Greciei, o ambarcațiune importantă care transporta migranți s-a răsturnat în Marea Egee miercuri, ducând la înecul a minim 59 de persoane. Acesta este considerat cel mai devastator naufragiu din ultimii ani.

În ciuda faptului că au salvat peste 100 de persoane, oficialii au avertizat că numărul victimelor este de așteptat să crească. Garda de Coastă din Grecia a dezvăluit că niciunul dintre pasageri nu purta vestă de salvare.

Marți, Garda de Coastă a Greciei a emis o declarație în care indică faptul că o navă s-a scufundat la aproximativ 50 de mile sud-vest de Pylos, un oraș din sudul Greciei. Garda de Coastă cu privire la mișcările neobișnuite ale navei înainte de incident. Potrivit unui oficial de la Ministerul Maritim grec, nava a refuzat asistența autorităților, iar motivul scufundării sale nu a fost încă determinat.

Numărul exact al persoanelor care sunt încă nedescoperite rămâne incert, dar oficialii speră că, prin strângerea de informaţii de la cei care au supravieţuit, vor putea evalua întreaga amploare a catastrofei. Guvernul a anunțat că paza de coastă și armata au trimis numeroase nave în cadrul unei misiuni extinse de căutare și salvare care vizează salvarea supraviețuitorilor și localizarea celor decedați, scrie .

It is heart-breaking. 41 bodies recovered & fears that hundreds more may be missing in a shipwreck off Pylos, Greece.

Such tragic deaths at sea are avoidable.

We need more safe pathways for people forced to flee. They should not be left with impossible life-threatening choices.

— UNHCR Greece (@UNHCRGreece)