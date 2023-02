Cel puțin 20 de morți și zeci de răniți după un accident între un autobuz și o dubă blindată, în Africa de Sud (FOTO)

Cel puțin 20 de persoane au murit și alte 68 au fost rănite, în urma accidentului din Africa de Sud dintre un autobuz turistic și o dubă, potrivit .

În urma coliziunii cu o dubă, autobuzul s-a răsturnat și a ieșit de pe autostradă, căzând astfel într-un râu.

Trei dintre persoanele decedate au fost găsite în marja carosabilului, în timp ce alte 16 trupuri neînsuflețite au fost observate în râu. Cele mai multe dintre victimele găsite în râu erau încă încarcerate în autobuz.

Duba implicată în accidentul din provincia Limpopo transporta cash.

În zonă au avut loc ploi abundente, dar cauza accidentului este deocamdată neclară.

TRAFFIC ALERT🚨

Monday, 13 February 2023

ROAD CLOSURE| Motor vehicle accident involving a bus on the N1 northbound, after Hendrik Verwoerd tunnel towards Musina. The road is currently closed for emergency services to attend to the scene.

— Limpopo Department of Transport & Community Safety (@TransportLimCom)