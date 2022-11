Cel puțin o persoană a murit după alunecarea de teren de pe insula italiană Ischia. Oficialii italieni se contrazic pe bilanțul victimelor (FOTO, VIDEO)

O femeie a murit și alte persoane sunt căutate în continuare, sâmbătă, după o alunecare de teren pe insula italiană Ischia, a anunțat un oficial local, potrivit .

Orășelul Casamicciola Terme a fost străbătut de un val de noroi și moloz la primele ore ale dimineții de sâmbătă, iar valul a înghițit cel puțin o casă și a împins mai multe mașini spre mare, spun presa locală și serviciile de urgență.

Autoritățile italiene au confirmat că prima victimă este o femeie, al cărui trup a fost găsit de salvatori, a precizat prefectul din Napoli, Claudio Palomba.

Potrivit oficialului, o parte dintre persoanele care fuseseră date dispărute au fost găsite în siguranță între timp, inclusiv o familie cu un nou-născut, însă în jur de 10 persoane încă lipseau la orele după-amiezii.

Heavy rains on the southern Italian island of Ischia caused a landslide that killed at least one person and left nearly a dozen missing, according to the authorities.

