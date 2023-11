Celebra cântăreață Mariah Carey a fost dată în judecată, din nou, pentru piesa „All I Want For Christmas Is You” / De unde s-ar fi inspirat pentru cântecul de Crăciun

Mariah Carey a fost dată în judecată, din nou, pentru că ar fi încălcat drepturile de autor cu piesa de Crăciun „All I Want For Christmas Is You”, relatează . , cunoscut sub numele de Vince Vance. El a depus și a retras o cerere similară și anul trecut.

În 1989 Andy Stone a lansat o piesă aproape la fel, alături de trupa sa Vince Vance & the Valiants. Cu acel hit, el a ajuns pe locul 52 în top-ul single-urilor country din SUA în 1994.

în fiecare an a fost înregistrată și lansată în 1994.

Mariah Carey, dată în judecată pentru piesa „All I Want For Christmas Is You”

„Expresia ”All I want for Christmas is you” poate părea obișnuită astăzi, dar în 1988 era distinctivă […] Mai mult, combinația acordurilor specifice din melodie a fost clonată în proporție de peste 50% a lucrării originale [a lui Stone], atât în alegerea versurilor, cât și în expresiile acordurilor”, se arată în documentele depuse de Andy Stone.

Compozitorul este reprezentat de avocatul Gerard P Fox, care a mai reprezentat doi compozitori într-un caz asemănător de încălcare a drepturilor.

Până acum, Mariah Carey nu a reacționat public la acest acuzații.

Melodia de Crăciun „All I Want For Christmas Is You” a fost scrisă de Carey și Walter Afanasieff.

„Când am scris această melodie, mă aflam la începutul carierei și încă mă gândeam la lucruri din copilărie când îmi doream zăpadă în fiecare an… Am început să compun cu o orgă electronică mică DX7 sau Casio care se afla într-o cămăruță din casa în care locuiam la acea vreme, în nordul statului New York, cu mult timp în urmă. Am scris tot ce gândeam. Toate lucrurile care mi-au amintit de Crăciun, care m-au făcut să simt spiritul sărbătorilor și pe care mi-am dorit să le simtă și alți oameni”, a menționat Mariah Carey acum 2 ani.