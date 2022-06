Mariah Carey se luptă în instanță pentru cea mai celebră piesă de Crăciun. Trebuie să plătească despăgubiri uriașe

Mariah Carey ajunge în fața instanței fiind acuzată că a încălcat drepturile de autor pentru celebra piesă „All I Want For Christmas is You”.

Compozitorul Andy Stone a intentat un proces susţinând că a colaborat scrierea hitului cu 5 ani înainte de lansare şi nu şi-a dat niciodată permisiunea ca acesta să fie folosit.

Country-pop performer Andy Stone is suing Mariah Carey over „All I Want for Christmas is You” because he had written a song by the same name five years prior.

