Un bărbat din a șocat poliția cu o cerere neobișnuită. El a vrut să fie arestat. În caz contrar, acesta și-ar fi ucis fosta soție, a menționat el. Iată ce s-a întâmplat!

„O voi ucide”

Bărbatul s-a prezentat la sediul din Napoli Capodimonte și a cerut să fie arestat. El a precizat că dacă acest lucru nu se va întâmpla, există riscul să-și ucidă fosta soție, conform

„Dacă nu mă arestați, o voi ucide pe soția mea. Tocmai am trecut pe la casa ei, dar nu era acolo”, le-a spus acesta polițiștilor, pe 7 noiembrie.

Separați încă din 2023

Autoritățile au constat imediat femeia a cărei viață era pusă în pericol. Aceasta a menționat că ea și bărbatul erau separați încă din anul 2023 și, ulterior, divorțaseră. Cei doi au împreună și doi copii.

Cu toate acestea, agresorul nu ar fi putut accepta despărțirea. El a hărțuit-o pe femeie timp de doi ani, forțând-o să-și schimbe obiceiurile, programul de lucru și traseele pentru a evita întâlnirea cu el.

Mai mult, el crease și mai multe conturi și adrese de e-mail pentru a o amenința cu moartea pe femeie, pe sora ei, pe tatăl ei și chiar pe copii. El îi vedea pe aceștia „vinovați” pentru că o apărau pe mama lor.

„O voi face bucăți”

Bărbatul a avut mai multe derapaje în acest context. În urma verificărilor efectuate în baza de date, se pare că acesta, în noaptea precedentă, s-a deplasat la domiciliul victimei și a venit cu mai multe amenințări.

Prima intervenție a avut loc puțin înainte de miezul nopții, iar cealaltă, la ora 2 dimineața.

Bărbatul îi scrisese fiului său mai mare mai multe mesaje. Acesta a inserat panică cu o amenințare gravă. El i-a scris fiului său că îi va face rău fostei soții. „O voi face bucăți…”, scrisese agresorul în mesaj.