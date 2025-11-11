B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Cererea neobișnuită a unui bărbat din Italia: „Dacă nu mă arestați, o voi ucide pe soția mea”. Iată despre ce este vorba

Cererea neobișnuită a unui bărbat din Italia: „Dacă nu mă arestați, o voi ucide pe soția mea”. Iată despre ce este vorba

Selen Osmanoglu
11 nov. 2025, 11:55
Cererea neobișnuită a unui bărbat din Italia: „Dacă nu mă arestați, o voi ucide pe soția mea”. Iată despre ce este vorba
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. „O voi ucide”
  2. Separați încă din 2023
  3. „O voi face bucăți”

Un bărbat din Italia a șocat poliția cu o cerere neobișnuită. El a vrut să fie arestat. În caz contrar, acesta și-ar fi ucis fosta soție, a menționat el. Iată ce s-a întâmplat!

„O voi ucide”

Bărbatul s-a prezentat la sediul din Napoli Capodimonte și a cerut să fie arestat. El a precizat că dacă acest lucru nu se va întâmpla, există riscul să-și ucidă fosta soție, conform Gazzetta di Napoli.

„Dacă nu mă arestați, o voi ucide pe soția mea. Tocmai am trecut pe la casa ei, dar nu era acolo”, le-a spus acesta polițiștilor, pe 7 noiembrie.

Separați încă din 2023

Autoritățile au constat imediat femeia a cărei viață era pusă în pericol. Aceasta a menționat că ea și bărbatul erau separați încă din anul 2023 și, ulterior, divorțaseră. Cei doi au împreună și doi copii.

Cu toate acestea, agresorul nu ar fi putut accepta despărțirea. El a hărțuit-o pe femeie timp de doi ani, forțând-o să-și schimbe obiceiurile, programul de lucru și traseele pentru a evita întâlnirea cu el.

Mai mult, el crease și mai multe conturi și adrese de e-mail pentru a o amenința cu moartea pe femeie, pe sora ei, pe tatăl ei și chiar pe copii. El îi vedea pe aceștia „vinovați” pentru că o apărau pe mama lor.

„O voi face bucăți”

Bărbatul a avut mai multe derapaje în acest context. În urma verificărilor efectuate în baza de date, se pare că acesta, în noaptea precedentă, s-a deplasat la domiciliul victimei și a venit cu mai multe amenințări.

Prima intervenție a avut loc puțin înainte de miezul nopții, iar cealaltă, la ora 2 dimineața.

Bărbatul îi scrisese fiului său mai mare mai multe mesaje. Acesta a inserat panică cu o amenințare gravă. El i-a scris fiului său că îi va face rău fostei soții. „O voi face bucăți…”, scrisese agresorul în mesaj.

Tags:
Citește și...
Rusia a luat la țintă baza Mihail Kogălniceanu. FSB denunță un complot pentru deturnarea unui MIG 31 echipat cu rachete Kinjal
Externe
Rusia a luat la țintă baza Mihail Kogălniceanu. FSB denunță un complot pentru deturnarea unui MIG 31 echipat cu rachete Kinjal
Zi decisivă pentru Nicolas Sarkozy. Fostul președinte al Franței a fost eliberat din pușcărie sub supraveghere judiciară UPDATE
Externe
Zi decisivă pentru Nicolas Sarkozy. Fostul președinte al Franței a fost eliberat din pușcărie sub supraveghere judiciară UPDATE
Un bărbat de 85 de ani a plecat de acasă cu gândul să meargă la medic, dar a fost găsit la 1.500 de kilometri de casă, în Croația. „Nu înțeleg ce s-a întâmplat”
Externe
Un bărbat de 85 de ani a plecat de acasă cu gândul să meargă la medic, dar a fost găsit la 1.500 de kilometri de casă, în Croația. „Nu înțeleg ce s-a întâmplat”
Donald Trump, contrazis de studiile medicale. Cercetătorii nu au identificat legături între autism şi administrarea de paracetamol în timpul sarcinii
Externe
Donald Trump, contrazis de studiile medicale. Cercetătorii nu au identificat legături între autism şi administrarea de paracetamol în timpul sarcinii
Republica Moldova, în top 3 destinații din punct de vedere al performanțelor turistice. Câți străini au vizitat țara vecină în primele șase luni din 2025
Externe
Republica Moldova, în top 3 destinații din punct de vedere al performanțelor turistice. Câți străini au vizitat țara vecină în primele șase luni din 2025
Cine este „Băiatul fedora”, tânărul care a pus o lume întreagă pe jar după jaful de la Luvru: „Aștept ca oamenii să mă contacteze pentru filme”
Externe
Cine este „Băiatul fedora”, tânărul care a pus o lume întreagă pe jar după jaful de la Luvru: „Aștept ca oamenii să mă contacteze pentru filme”
Criza politică din SUA ajunge la final. Acord provizoriu în Senat pentru redeschiderea guvernului
Externe
Criza politică din SUA ajunge la final. Acord provizoriu în Senat pentru redeschiderea guvernului
Accident feroviar grav în Slovacia. Peste 60 de persoane au fost rănite în urma coliziunii dintre două trenuri
Externe
Accident feroviar grav în Slovacia. Peste 60 de persoane au fost rănite în urma coliziunii dintre două trenuri
Taifunul Fung-wong devastează Filipinele. Peste 900.000 de oameni evacuați și cel puțin două persoane ucise (VIDEO)
Externe
Taifunul Fung-wong devastează Filipinele. Peste 900.000 de oameni evacuați și cel puțin două persoane ucise (VIDEO)
Valurile puternice au provocat haos în Tenerife. 3 persoane au murit și alte 15 au fost rănite
Externe
Valurile puternice au provocat haos în Tenerife. 3 persoane au murit și alte 15 au fost rănite
Ultima oră
11:52 - Războiul vicepremierului Oana Gheorghiu cu magistrații. Declarațiile exclusive ale vicepreședintelui CSM (VIDEO)
11:27 - RAR face verificări la vânzătorii de vehicule second-hand. Condițiile în care se pot tranzacționa mașinile rulate
11:05 - Sorin Grindeanu a plecat nervos spre Cotroceni. Ce a declarat șeful PSD înainte de întâlnirea cu Nicușor Dan
10:53 - Surpriză pentru un cuplu care filma un video pentru TikTok. Filmarea s-a viralizat datorită lui Leo Messi
10:39 - Povestea „averii” de 3 milioane de euro a lui Cătălin Drulă. Candidatul USR la Primăria Capitalei reacționează (VIDEO)
10:35 - Corina Caragea, despre cea mai scumpă vacanță: „Ca într-un vis așa. Stai să mă ciupesc!”. Cât a plătit pentru aceasta
10:20 - Rusia a luat la țintă baza Mihail Kogălniceanu. FSB denunță un complot pentru deturnarea unui MIG 31 echipat cu rachete Kinjal
09:59 - Incident la Aeroportul Băneasa: o flacără a apărut sub o aeronavă Wizz Air
09:54 - Ciprian Ciucu: „Bucureștiul are nevoie de reforme profunde. Bugetele trebuie să urmeze competențele și responsabilitățile”(VIDEO)
09:47 - Carmen Uscatu, cofondatoare „Dăruiește Viața”: Numirea Oanei Gheorghiu în guvern vulnerabilizează activitatea asociației