Cetățenii ucraineni se aliniază în spatele președintelui Volodimir Zelenski și se opun unei păci umilitoare în favoarea Rusiei. Un sondaj de opinie arată că majoritatea acestora sunt dispuși să îndure războiul cât va fi nevoie.

Cetățenii ucraineni consultați într-un sondaj de opinie

a fost dată publicității în această perioad, când la Berlin se desfășoară negocieri pe propus de administrația Trump. Cetățenii ucraineni, în majoritate, au declarat că sunt pregătiți să îndure războiul câtă vreme va fi necesar. Sondajul a fost realizat de Institutul Internațional de Sociologie ( ) din Kiev, în perioada 26 noiembrie – 13 decembrie, scrie publicația Pravda.

„În același timp, majoritatea ucrainenilor (63%) continuă să spună că sunt pregătiți să îndure războiul cât timp este necesar (în septembrie era 62%). Un alt procent de 1% a declarat că sunt pregătiți să îndure aproximativ un an”, se arată în comunicatul IIS din capitala ucraineană.

Potrivit sondajului, doar 15% dintre respondenți spun că ar mai îndura războiul pentru o perioadă mai scurtă, 6 luni sau câteva luni (în septembrie a fost 21%. Pe de altă parte, numărul celor care au refuzat sau nu au putut răspunde la întrebare a crescut de la 13% la 21%.

Doar 9% dintre cetățenii ucraineni se așteaptă ca războiul să se încheie înainte de începutul anului 2026. În luna septembrie, la precedentul sondaj, procentul era de 18%. Un procent de 14% consideră că războiul s-ar putea încheia în prima jumătate a anului 2026. În luna septembrie, procentul era de 15%. Alți 11% vorbesc despre a doua jumătate a anului 2026 (12% anterior), iar 32% cred că va fi în 2027 sau mai târziu (la fel ca înainte).

Sondajul s-a făcut pe repondenți din teritoriile ucrainene

Sondajul a fost realizat în perioada 26 noiembrie – 13 decembrie. Cercetarea s-a făcut prin interviuri telefonice bazate pe un eșantion aleatoriu de numere de telefoane mobile. Au fost chestionați 547 de respondenți cu vârsta de 18 ani și peste, toți locuind în teritorii controlate de guvernul ucrainean.

Eșantionul nu a inclus locuitori ai teritoriilor care nu sunt temporar controlate de autoritățile ucrainene. Aceasta cu toate că unii respondenți erau persoane strămutate intern care se mutaseră din teritoriile ocupate. De asemenea, nu au fost luați în discuție cetățeni ucraineni care au părăsit țara după 24 februarie 2022.

Sociologii consideră că rezultatele păstreazăun nivel ridicat de reprezentativitate și permit o analiză destul de fiabilă a sentimentului public.