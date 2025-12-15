B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Negocieri de pacea la Berlin. Kievul respinge ideea unei zone economice speciale în Donețk

Negocieri de pacea la Berlin. Kievul respinge ideea unei zone economice speciale în Donețk

Adrian Teampău
15 dec. 2025, 16:34
Negocieri de pacea la Berlin. Kievul respinge ideea unei zone economice speciale în Donețk
Volodimir Zelenski Sursa foto: b1tv.ro
Cuprins
  1. Ucraina respinge ideea unei zone economice speciale
  2. Discuții pe garanțiile de securitate
  3. Omul lui Trump, mulțumit de negocierile cu Ucraina

Ucraina a respins ideea unei zone economice speciale propusă de delegații Statelor Unite, în acord cu Rusia, în Donețk. Cele două delegații vor discuta luni, în continuarea negocierilor de la Berlin despre garanțiile de securitate.

Ucraina respinge ideea unei zone economice speciale

Delegația ucraineană care participă la discuțiile pe planurile de pace propuse de administrația Trump în acord cu Rusia, a respins ideea privind crearea unei zone economice speciale în regiunea Donețk. Informația a fost dată publicității de Politico care citează un oficial francez sub protecția anonimatului. Rusia încearcă să acapareze, cu ajutorul administrației Trump regiunile ucrainene pe care nu le-a putut anexa militar

Vladimir Putin a trecut aceste regiuni în Constituție, în 2024, ca fiind parte integrantă a Rusiei. Or, încheierea războiului din Ucraina, pe actuala linie de front, fără ca anexarea regiunilor respective ar echivala, în plan intern, cu o înfrângere.

Propunerea lui Donald Trump a vizat instituirea unei zone „tampon” în estul Ucrainei. Această zonă s-ar afla, în prima fază, sub controlul unei părți terțe, altele decât cele ucrainene sau ruse. Zona ar fi funcționat, potrivit presei de la Kiev, ca un teritoriu cu statut economic special, în care ar fi fost implicate inclusiv interese comerciale americane.

Președintele Volodimir Zelenski ar fi respins această idee. El a propus, la schimb, un alt compromis, pentru a demonstra că este disponibil la continuarea negocierilor. Liderul ucrainean s-a arătat dispus să renunțe la solicitarea privind aderarea la NATO în schimbul unor garanții de securitae colectivă similare cu Articolul 5 din tratatul nord-atlantic. Inițiativa a fost întâmpinată cu scepticism de către unii analiști occidentali.

Discuții pe garanțiile de securitate

O nouă rundă de discuții cu privire la garanțiile de securitate de care ar trebui să beneficieze Ucraina au loc luni, la Berlin Sunt implicați liderii europeni, cei de la Kiev și reprezentanții lui Donal Trump. Potrivit Politico și Bloomberg, tema centrală  este revizuirea celui mai recent proiect al „planului de pace” propus de Washington. Acest document are în vedere statutul teritoriilor ucrainene și garanțiile de securitate.

Duminică, delegațiile ucraineană și americană au purtat discuții timp de aproximativ cinci ore la sediul cancelarului german Friedrich Merz. Surse citate de Bloomberg afirmă că Statele Unite ar susține solicitarea Rusiei ca Ucraina să își retragă trupele din părțile neocupate ale regiunii Donețk. Aceasta cerere a fost respinsă în mod repetat de președintele Zelenski.

Pentru reuniunea de luni este așteptată participarea a aproximativ zece lideri europeni. Vor fi prezenți la Berlin secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Rusia trebuie să știe că vom rămâne de partea Ucrainei. Este necesar să lucrăm la o soluție care să fie sustenabilă pe termen lung”, a declarat ministrul german de externe, Johann Wadephul.

Omul lui Trump, mulțumit de negocierile cu Ucraina

După discuțiile de duminică, trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, a afirmat că s-au înregistrat „progrese semnificative”. În același timp, consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a sugerat că modificările propuse de Ucraina și de statele europene nu vor fi acceptate de Rusia.

De altfel, acest gen de abordare face parte din tehnica sovietică de negociere. Delegația rusă refuză orice compromis, în negocieri, până când cealaltă parte, exasperată, de lipsa oricărui progres cedează.

Refuzul de a negocia direct, la masă cu Ucraina este parte a acestei tactici. Cel mai probabil, negociatorii Kievului cunosc aceste tehnici și nu ar ceda. În schimb, Moscova a preferat să-l abordeze direct pe Donald Trump, dispus să cedeze mult mai ușor. Mai ales dacă, așa cum s-a întâmplat, i-au fost fluturate prin fața ochilor o serie de avantaje economice și financiare.

Așa se face că delegația americană face naveta între Moscova și Kiev, ceea ce o vulnerabilizează în fața cererilor venite de la Putin. Este parte a strategiei de negociere de tip sovietic ce urmărește epuizarea fizică și psihică a mediatorilor, plimbați dintr-o parte în alta,

Tags:
Citește și...
Ministrul sârb al Culturii, acuzat că ar fi întocmit un document fals pentru a facilita construcția unui hotel luxos de către ginerele lui Donald Trump
Externe
Ministrul sârb al Culturii, acuzat că ar fi întocmit un document fals pentru a facilita construcția unui hotel luxos de către ginerele lui Donald Trump
Ucrainenii sunt pregătiți să îndure războiul cât va fi nevoie. Majoritatea se alătură președintelui Zelenski
Externe
Ucrainenii sunt pregătiți să îndure războiul cât va fi nevoie. Majoritatea se alătură președintelui Zelenski
George Clooney a dezvăluit de ce nu va mai „săruta fete” în filme: „Am avut o conversație cu soția sa”
Externe
George Clooney a dezvăluit de ce nu va mai „săruta fete” în filme: „Am avut o conversație cu soția sa”
Scandal uriaș la Universitatea Comenius. Camerele de supraveghere, folosite pentru a spiona studente în situații intime: „În imagini se vedea totul în detaliu”
Externe
Scandal uriaș la Universitatea Comenius. Camerele de supraveghere, folosite pentru a spiona studente în situații intime: „În imagini se vedea totul în detaliu”
Noi detalii despre atacul terorist din Australia, comis în timpul celebrării Hanuka: Sunt cel puțin 17 morți și peste 40 de răniți. Cine sunt autorii atacului
Externe
Noi detalii despre atacul terorist din Australia, comis în timpul celebrării Hanuka: Sunt cel puțin 17 morți și peste 40 de răniți. Cine sunt autorii atacului
Negocieri americano-ucrainene la Berlin. Omul lui Trump susține că s-au făcut progrese. Ucrainenii sunt rezervați
Externe
Negocieri americano-ucrainene la Berlin. Omul lui Trump susține că s-au făcut progrese. Ucrainenii sunt rezervați
Alertă meteo extremă în Spania. Ploi torențiale și risc major de inundații în Valencia. MAE avertizează românii aflați în zonă
Externe
Alertă meteo extremă în Spania. Ploi torențiale și risc major de inundații în Valencia. MAE avertizează românii aflați în zonă
Atac armat asupra trupelor americane în Siria. Mai mulți militari, răniți în regiunea Palmyra
Externe
Atac armat asupra trupelor americane în Siria. Mai mulți militari, răniți în regiunea Palmyra
Armata germană participă la fortificarea frontierei estice a Poloniei. Misiunea va dura până la finalul anului 2027
Externe
Armata germană participă la fortificarea frontierei estice a Poloniei. Misiunea va dura până la finalul anului 2027
Președintele Donald Trump, dat în judecată pentru sala de bal de la Casa Albă. De ce este contestat proiectul președintelui
Externe
Președintele Donald Trump, dat în judecată pentru sala de bal de la Casa Albă. De ce este contestat proiectul președintelui
Ultima oră
19:14 - Meseriile pentru care nu îți trebuie facultate și care se plătesc cu 1.500 de euro lunar
19:05 - Controversele din jurul morții Rodicăi Stănoiu. Ce concluzii au tras legiștii după deshumarea cadavrului
18:38 - România revine la ediția Eurovision 2026. Mai multe state au anunțat că vor boicota ediția aniversară
18:34 - Ministrul sârb al Culturii, acuzat că ar fi întocmit un document fals pentru a facilita construcția unui hotel luxos de către ginerele lui Donald Trump
18:06 - Moțiunea împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a trecut de Senat. Cuvinte grele aruncate de liderul senatorilor PSD (VIDEO)
18:00 - Ucrainenii sunt pregătiți să îndure războiul cât va fi nevoie. Majoritatea se alătură președintelui Zelenski
17:36 - CSM renunță la atitudinea agresivă și la amenințări. Magistrații invitați la consultări pe tema disfuncționalităților din Justiție
17:16 - George Clooney a dezvăluit de ce nu va mai „săruta fete” în filme: „Am avut o conversație cu soția sa”
17:04 - Diana Buzoianu, discurs dur în plenul Senatului. Ce le-a spus ministrul Mediului celor care vor să o dea jos (VIDEO)
16:59 - Schimbare la conducerea Autorității Electorale Permanente. Adrian Țuțuianu (PSD) ocupă funcția de președinte