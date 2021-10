China a testat două arme hipersonice. SUA se arată îngrijorată: „Este o veste nedorită”

China a testat două arme hipersonice. SUA se arată îngrijorată

China a testat recent două arme hipersonice, iar președintele Joe Biden se declară îngrijorat de raportul prezentat, însă un expert consideră că tehnologia nu e nouă, dar este „o veste nedorită”, iar îngrijorarea lui Biden ar putea duce la o nouă cursă spre înarmare „inutilă”.

China a efectuat două teste cu arme hipersonice în iulie și august, arată un raport a ziarului Financial Times, ridicând nenumărate îngrijorări pentru SUA cu privire la capacitățile militare în creștere ale rivalului său geopolitic, China.

Financial Times a raportat joi, 21 octombrie, că Beijingul a lansat o rachetă care folosea un sistem de „bombardament orbital fracțional” cu o capacitate nucleară de a înconjura Pământul, pe 27 iulie.

Două săptămâni mai târziu, pe 13 august, China a efectuat al doilea test hipersonic, arată raportul celor de la Financial Times.

Cel mai recent raport i-a uimit pe oficialii americani prin viteza cu care rivalul geopolitic reușește să se înarmeze.

Oamenii de știință americani se luptă să înțeleagă viteza rivalului chinez și capacitatea armei hipersonice, armă pe care americanii nu o posedă în prezent.

Armele hipersonice călătoresc în atmosfera superioară cu viteze de peste 6,200 km/h (de peste cinci ori viteza sunetului) și evită chiar și cele mai avansate sistem radar.

„Implicațiile acestor arme în curs de dezvoltare de către China sau Rusia ar putea fi catastrofale”, a spus senatorul din Maine.

