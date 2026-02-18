China folosește roboții ca soluție salvatoare pentru a opri criza demografică. Populația țării scade rapid, iar economia riscă să rămână fără forță de muncă. Pentru a compensa lipsa tinerilor, Beijingul investește masiv în automatizare și inteligență artificială.

Scopul este ca mașinile să preia sarcinile angajaților care ies la pensie. Astfel, autoritățile speră să mențină nivelul de muncă ridicată în ciuda natalității care scade.

China folosește roboții industriali în fabrici

În prezent, peste jumătate dintre roboții instalați la nivel global funcționează în fabricile chinezești. Multe linii de producție din sunt acum complet automatizate și pot lucra fără pauză sau lumină. Brațele mecanice sudează, vopsesc și asamblează produse high-tech, de la mașini electrice până la panouri solare, scrie .

Investiția masivă în tehnologie are rolul de a menține țara în topul economiilor mondiale. Experții spun că această producție în masă este vitală pentru viitorul națiunii. Totuși, înlocuirea oamenilor cu mașini nu este o sarcină ușoară. Statul trebuie să găsească un echilibru între tehnologia modernă și stabilitatea celor 1,4 miliarde de locuitori.

Tehnologie pentru îngrijirea bătrânilor

Problema demografică din China afectează grav și sistemul de asistență socială. Peste 20% din populație are deja peste 60 de ani, iar numărul vârstnicilor va crește masiv până în 2100. Deoarece mulți bătrâni nu au pe cineva care să-i îngrijească, guvernul testează umanoizi și costume speciale numite exoschelet. Aceste dispozitive sunt create pentru a oferi ajutor permanent celor care nu se mai pot deplasa singuri.

Presiunea pe bugetul de pensii este uriașă în acest moment. Analiștii consideră că, dacă roboții vor munci eficient, statul va avea destui bani pentru a susține persoanele care nu mai muncesc. Practic, inteligența artificială devine un sprijin pentru îngrijirea unei națiuni care îmbătrânește rapid. Reclamele de stat promovează deja ideea unor roboți capabili să ofere asistență medicală non-stop.

Riscurile înlocuirii oamenilor cu roboți

Tranziția către o economie digitalizată aduce și riscuri mari pentru piața muncii din China. Se estimează că roboții ar putea înlocui până la 70% din locurile de muncă din fabrici. Acest lucru ar putea lăsa milioane de muncitori necalificați fără loc de muncă. Beijingul trebuie să lanseze rapid programe de recalificare pentru ca acești oameni să poată lucra în domenii noi.

Deși automatizarea este parte din soluție, ea nu poate rezolva totul de una singură. Este nevoie de reforme în educație și de o schimbare a vârstei de pensionare pentru a stabiliza societatea.