B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Cum încearcă China să compenseze lipsa forței de munca prin inteligența artificială

Cum încearcă China să compenseze lipsa forței de munca prin inteligența artificială

Flavia Codreanu
18 feb. 2026, 23:18
Cum încearcă China să compenseze lipsa forței de munca prin inteligența artificială
sursa foto: pexels
Cuprins
  1. China folosește roboții industriali în fabrici
  2. Tehnologie pentru îngrijirea bătrânilor
  3. Riscurile înlocuirii oamenilor cu roboți

China folosește roboții ca soluție salvatoare pentru a opri criza demografică. Populația țării scade rapid, iar economia riscă să rămână fără forță de muncă. Pentru a compensa lipsa tinerilor, Beijingul investește masiv în automatizare și inteligență artificială.

Scopul este ca mașinile să preia sarcinile angajaților care ies la pensie. Astfel, autoritățile speră să mențină nivelul de muncă ridicată în ciuda natalității care scade.

China folosește roboții industriali în fabrici

În prezent, peste jumătate dintre roboții instalați la nivel global funcționează în fabricile chinezești. Multe linii de producție din sunt acum complet automatizate și pot lucra fără pauză sau lumină. Brațele mecanice sudează, vopsesc și asamblează produse high-tech, de la mașini electrice până la panouri solare, scrie adevărul.

Investiția masivă în tehnologie are rolul de a menține țara în topul economiilor mondiale. Experții spun că această producție în masă este vitală pentru viitorul națiunii. Totuși, înlocuirea oamenilor cu mașini nu este o sarcină ușoară. Statul trebuie să găsească un echilibru între tehnologia modernă și stabilitatea celor 1,4 miliarde de locuitori.

Tehnologie pentru îngrijirea bătrânilor

Problema demografică din China afectează grav și sistemul de asistență socială. Peste 20% din populație are deja peste 60 de ani, iar numărul vârstnicilor va crește masiv până în 2100. Deoarece mulți bătrâni nu au pe cineva care să-i îngrijească, guvernul testează roboți umanoizi și costume speciale numite exoschelet. Aceste dispozitive sunt create pentru a oferi ajutor permanent celor care nu se mai pot deplasa singuri.

Presiunea pe bugetul de pensii este uriașă în acest moment. Analiștii consideră că, dacă roboții vor munci eficient, statul va avea destui bani pentru a susține persoanele care nu mai muncesc. Practic, inteligența artificială devine un sprijin pentru îngrijirea unei națiuni care îmbătrânește rapid. Reclamele de stat promovează deja ideea unor roboți capabili să ofere asistență medicală non-stop.

Riscurile înlocuirii oamenilor cu roboți

Tranziția către o economie digitalizată aduce și riscuri mari pentru piața muncii din China. Se estimează că roboții ar putea înlocui până la 70% din locurile de muncă din fabrici. Acest lucru ar putea lăsa milioane de muncitori necalificați fără loc de muncă. Beijingul trebuie să lanseze rapid programe de recalificare pentru ca acești oameni să poată lucra în domenii noi.

Deși automatizarea este parte din soluție, ea nu poate rezolva totul de una singură. Este nevoie de reforme în educație și de o schimbare a vârstei de pensionare pentru a stabiliza societatea.

Tags:
Citește și...
Un alpinist din Austria este judecat după ce și-a lăsat iubita să moară singură pe munte
Externe
Un alpinist din Austria este judecat după ce și-a lăsat iubita să moară singură pe munte
Elon Musk anunță o misiune istorică pentru viitorul AI: Fabrici pe Lună și tunuri electromagnetice
Externe
Elon Musk anunță o misiune istorică pentru viitorul AI: Fabrici pe Lună și tunuri electromagnetice
Polonia se protejează împotriva spionajului. Vehiculele produse în China au interzis în vecinătatea instalațiilor militare
Externe
Polonia se protejează împotriva spionajului. Vehiculele produse în China au interzis în vecinătatea instalațiilor militare
Negocierile ruso-ucrainene, mediate de oamenii lui Trump bat pasul pe loc. Opt ore de discuții fără nici un rezultat
Externe
Negocierile ruso-ucrainene, mediate de oamenii lui Trump bat pasul pe loc. Opt ore de discuții fără nici un rezultat
China, suspectată de un test nuclear secret în 2020: Noile informații prezentate de americani
Externe
China, suspectată de un test nuclear secret în 2020: Noile informații prezentate de americani
Tragedie într-o mină de plumb. Cel puțin 38 de oameni au murit. Unde a avut loc explozia puternică
Externe
Tragedie într-o mină de plumb. Cel puțin 38 de oameni au murit. Unde a avut loc explozia puternică
Mark Zuckerberg ajunge în fața tribunalului din SUA: Ce acuzații grave i se aduc despre siguranța minorilor pe Instagram
Externe
Mark Zuckerberg ajunge în fața tribunalului din SUA: Ce acuzații grave i se aduc despre siguranța minorilor pe Instagram
Starmer și Trump: Iranul nu trebuie să dezvolte niciodată arme nucleare
Externe
Starmer și Trump: Iranul nu trebuie să dezvolte niciodată arme nucleare
Merz critică ovațiile pentru Marco Rubio la Conferința de Securitate de la München
Externe
Merz critică ovațiile pentru Marco Rubio la Conferința de Securitate de la München
Tranzacție de 1,5 miliarde de dolari. Eric Trump contribuie la fuziunea american-israeliană pentru producția de drone
Externe
Tranzacție de 1,5 miliarde de dolari. Eric Trump contribuie la fuziunea american-israeliană pentru producția de drone
Ultima oră
23:18 - Ministrul Apărării intervine în dezbaterea pensiilor. Cât este pensia medie a militarilor
23:05 - Sorin Grindeanu, despre relația cu Ilie Bolojan. Ce-i desparte pe cei doi parteneri de guvernare
22:38 - Marina Almășan se confruntă cu probleme de sănătate. Ce spune prezentatoarea tv despre simptome:„Eu, una, ard“
22:36 - Închirierile turistice intră într-o nouă etapă de reglementare în România. Ce schimbări pregăteşte ministerul pentru proprietari
22:35 - Insomnia provoacă probleme sistemului digestiv. Concluziile îngrijorătoare ale unui studiu medical
21:57 - Nazare salută decizia CCR privind pensiile magistraților și miza economică a reformei. Ce efecte vede Ministerul Finanțelor
21:54 - CTP, după decizia CCR privind pensiile speciale: „Pentru prima dată, caracatița Savonea a primit o lovitură în cap. Ăsta este un eveniment istoric” (VIDEO)
21:54 - Ilie Bolojan a convocat miniștrii în ședință. Ce conține ordinea de zi a guvernului
21:49 - Topul celor mai periculoase drumuri naționale din România: Zonele cu cele mai mari riscuri
21:22 - Inundații în județul Argeș. Apa unui lac s-a revărsat într-o gospodărie din orașul Costești. Autoritățile au evacuat opt persoane