Acasa » Eveniment » Românii ar fi putut scăpa de roboții din call-center. Legea care obliga răspunsul în 5 minute este blocată în Parlament

Ana Beatrice
17 feb. 2026, 21:03
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce ajung românii să aștepte în zadar atunci când sună la instituții și companii
  2. Inteligența artificială ajută sau îi îndepărtează și mai mult pe clienți

Românii ajung să stea zeci de minute cu telefonul la ureche, ascultând vocea unui robot. Totul în speranța că, într-un final, vor reuși să vorbească cu un operator uman. Timpul de așteptare a devenit tot mai mare, iar frustrarea tot mai greu de ignorat.

Există, pe hârtie, un proiect de lege care ar obliga companiile și instituțiile publice să răspundă în cel mult cinci minute. În realitate, însă, acest proiect este blocat în Parlament de aproape trei ani. Nu există explicații clare și nici rezultate concrete pentru cetățeni.

Între timp, situația s-a agravat. Introducerea inteligenței artificiale în call-centere a transformat experiența într-una și mai impersonală și mai complicată. În loc să simplifice comunicarea, tehnologia îi ține pe oameni captivi în meniuri automate, departe de o soluție reală și de un răspuns rapid.

De ce ajung românii să aștepte în zadar atunci când sună la instituții și companii

Experiența românilor care sună la instituții publice, bănci sau furnizori de energie este, de multe ori, una frustrantă și fără rezultat. Oamenii petrec zeci de minute în așteptare, ascultând aceeași muzică repetitivă, fără să primească un răspuns concret.

„De obicei trebuie să aștept. Îmi dă acel sound, melodie. […] În special la bancă, când sun, trebuie să stau și un sfert de oră, 20 de minute”, a declarat un cetățean, potrivit observatornews.ro.

În prezent, o ordonanță obligă furnizorii să afișeze datele de contact, inclusiv un număr de telefon. Totuși, nu există nicio obligație clară privind timpul în care apelul trebuie preluat. În consecință, numărul există, dar utilitatea lui este discutabilă.

„De multe ori am găsit că acel telefon nu există. Sau la acel telefon chiar nu răspunde nimeni niciodată”, a transmis președintele INFOCONS.

Inteligența artificială ajută sau îi îndepărtează și mai mult pe clienți

Pentru mulți români, apelul la un call-center înseamnă nu doar timp pierdut, ci și bani în plus.

„În momentul în care eu sunt consumator și am telefon într-o rețea și sun într-o altă rețea, și stau în așteptare până intru și mi-am rezolvat problema 30 de minute, 40 de minute, am avut cazuri de sesizări și reclamații de 55 de minute, înseamnă un cost suplimentar pentru consumator”, a explicat președintele INFOCONS.

Situația s-a complicat și mai mult odată cu introducerea inteligenței artificiale. Tot mai multe companii au renunțat la operatorii umani și au înlocuit dialogul direct cu sisteme automate și roboți. Răspunsurile există, dar sunt vagi și rareori rezolvă problema. „Opțiunea de a vorbi cu AI îmi dă răspunsuri destul de generale, nimic concret. Tot aș vrea să vorbesc cu cineva, o persoană”, a spus un cetățean.

