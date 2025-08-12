B1 Inregistrari!
China îndeamnă la pace în Ucraina: „Toate părțile, inclusiv Ucraina și UE, trebuie să participe la negocieri”

Răzvan Adrian
12 aug. 2025, 17:24
China salută contactele SUA–Rusia și speră într-un acord echitabil și durabil, acceptat de toate părțile implicate, inclusiv Ucraina și UE.

  • Care este mesajul Chinei
  • Ce poziția are China privind participarea la summit-ul din Alaska

Care este mesajul Chinei

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze a declarat că susține toate inițiativele menite să conducă la pace în Ucraina și își exprimă dorința ca toate părțile implicate, inclusiv Ucraina și Uniunea Europeană să participe la negocieri și să finalizeze cât mai repede un acord de pace, relatează UKRINFORM, citat de către Știrile Pro Tv.

Beijingul folosește expresia „criza ucraineană” pentru a se referi la conflictul generat de Rusia împotriva Ucrainei și consideră că o îmbunătățire a relațiilor dintre SUA și Rusia ar putea duce la o soluție politică.

Aceste comentarii sunt făcute înaintea întâlnirii programate pentru vineri, 15 august, între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, în Alaska, unde se va discuta despre condițiile de încheiere a războiului, au scris cei de la NBC News.

Ce poziția are China privind participarea la summit-ul din Alaska

Întrebată de către corespondenții UKRINFORM despre posibilitatea ca viitorul Ucrainei și al Europei să fie discutat fără participarea directă a Kievului și a UE, diplomația chineză a spus că toate părțile implicate ar trebui să fie prezente la masa negocierilor pentru un acord de pace „echitabil, de lungă durată și obligatoriu pentru toate părțile”.

