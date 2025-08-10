B1 Inregistrari!
Prețurile locuințelor în România au crescut cu 61% în ultimul deceniu, mai mult ca în restul Europei. Un metru pătrat de apartament la Cluj costă cât la Madrid

Traian Avarvarei
10 aug. 2025, 19:24
Sursa foto: Freepik

În marile orașe din România, un apartament costă la fel ca în Madrid, Berlin sau Amsterdam, dacă luăm în calcul puterea de cumpărare. În ultimii 10 ani, prețurile locuințelor de la noi au crescut cu 61%, mai mult ca în restul Europei.

Cuprins

  • Ce probleme are Cristina, care-și caută o locuință
  • Ce spune o nouă cercetare despre prețurile locuințelor

Ce probleme are Cristina, care-și caută o locuință

Cristina, de exemplu, ar putea împrumuta 70.000 de euro pentru a-și cumpăra un apartament în Sibiu.

Broker credite: „Găseam în bugetul acesta apartamente de 3 camere, acum văd că cele de 2 camere…”

Femeia a amânat achiziția un an, ca să strângă bani să dea un avans mai consistent. Numai că: „E foarte frustrant în condiția în care am mai stat puțin, am mai strâns niște bani și, din păcate, am ajuns în același punct de unde am plecat”.

Potrivit experților financiari, în Sibiu nu se mai găsesc garsoniere cât de cât decente sub 60.000 de euro.

Ce spune o nouă cercetare despre prețurile locuințelor

Dacă acum zece ani locuințele se vindeau cu 75-58.000 de euro, acum costă 135-130.000 de euro, în funcție de dotări.

Un bucureștean are nevoie de 2,7 salarii ca să cumpere un metru pătrat de locuință, iar un clujean de trei salarii, arată o cercetare a Fundației Friedrich Ebert Stiftung, citată de Știrile Pro TV. E mai mult decât are nevoie un neamț din Berlin. Și asta dacă n-ar mai cumpăra nimic altceva.

Nici programul „Noua Casă” nu mai ajută deoarece apartamentele nu se mai încadrează în pragurile valorice stabilite de stat. Anul acesta, doar 114 oameni au obținut garanții pentru achiziția unei locuințe, mai arată datele obținute de Știrile Pro TV.

