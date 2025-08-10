În marile orașe din România, un apartament costă la fel ca în Madrid, Berlin sau Amsterdam, dacă luăm în calcul puterea de cumpărare. În ultimii 10 ani, prețurile locuințelor de la noi au crescut cu 61%, mai mult ca în restul Europei.

Cristina, de exemplu, ar putea împrumuta 70.000 de euro pentru a-și cumpăra un apartament în Sibiu.

Broker credite: „Găseam în bugetul acesta apartamente de 3 camere, acum văd că cele de 2 camere…”

Femeia a amânat achiziția un an, ca să strângă bani să dea un avans mai consistent. Numai că: „E foarte frustrant în condiția în care am mai stat puțin, am mai strâns niște bani și, din păcate, am ajuns în același punct de unde am plecat”.

Potrivit experților financiari, în Sibiu nu se mai găsesc garsoniere cât de cât decente sub 60.000 de euro.

Dacă acum zece ani locuințele se vindeau cu 75-58.000 de euro, acum costă 135-130.000 de euro, în funcție de dotări.

Un bucureștean are nevoie de 2,7 salarii ca un metru pătrat de locuință, iar un clujean de trei salarii, arată a Fundației Friedrich Ebert Stiftung, citată de . E mai mult decât are nevoie un neamț din Berlin. Și asta dacă n-ar mai cumpăra nimic altceva.

Nici nu mai ajută deoarece apartamentele nu se mai încadrează în pragurile valorice stabilite de stat. Anul acesta, doar 114 oameni au obținut garanții pentru achiziția unei , mai arată datele obținute de Știrile Pro TV.