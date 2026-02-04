Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marți, 3 februarie, că își dorește ca liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, să „pună capăt războiului” din Ucraina. Declarațiile au fost făcute în aceeași zi în care Rusia a reluat atacurile aeriene asupra mai multor orașe ucrainene, inclusiv capitala și Harkov, al doilea oraș ca mărime al țării.

Declarațiile lui Trump, în contextul reluării atacurilor rusești

Donald Trump a vorbit cu jurnaliștii după ce Rusia a lansat, în cursul nopții, atacuri aeriene masive asupra Kievului, cu doar o zi înainte de discuțiile programate miercuri, la Abu Dhabi. La aceste negocieri urmează să participe emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, alături de reprezentanți ai Rusiei și Ucrainei, scrie Adevărul.

Atacurile asupra capitalei ucrainene au venit după o pauză de câteva zile, despre care presa internațională scrie că ar fi fost mediată de Donald Trump.

„Şi-a ţinut promisiunea pe acest plan. A fost de duminică până duminică, apoi s-a terminat și i-a lovit puternic aseară. Știți, este o săptămână. Acceptăm orice, pentru că acolo este foarte, foarte frig”, a declarat Trump despre omologul său rus.

Casa Albă: Trump nu este surprins de reacția Moscovei

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a oferit detalii suplimentare despre poziția administrației americane, potrivit Kyiv Post.

„Am vorbit cu președintele despre asta în această dimineață și, din păcate, reacția lui a fost că nu este surprins”, a declarat Karoline Leavitt în timpul unei discuții cu jurnaliștii, la Casa Albă.

Aceasta a mai susținut că războiul dintre Rusia și Ucraina nu ar fi izbucnit dacă Donald Trump ar fi rămas președinte și a confirmat participarea emisarilor Steve Witkoff și Jared Kushner la o nouă rundă de discuții trilaterale, miercuri, la Abu Dhabi.

Avertismente privind infrastructura energetică

Potrivit autorităților ucrainene, forțele ruse au atacat marți dimineață Kievul, Harkovul și alte centre urbane, provocând incendii și avarii semnificative infrastructurii energetice. Patru persoane au fost rănite, au precizat oficialii din cele două mari orașe, conform The Guardian.

La Kiev și Harkov au fost raportate atacuri cu rachete și drone, care au afectat clădiri rezidențiale, inclusiv o grădiniță. Autoritățile au avertizat că loviturile asupra infrastructurii energetice ar putea lăsa orașele fără încălzire, în condiții de ger extrem, cu temperaturi ce pot coborî până la minus 20 de grade Celsius.

„Scopul este evident: să provoace distrugeri maxime și să lase orașul fără căldură, pe un frig extrem”, a spus el pe Telegram.

Atacurile rusești au lăsat fără electricitate orașele Izium și Balakliia din regiunea Harkov și au avariat două blocuri de apartamente din orașul Sumî.

Negocieri de pace și semnale contradictorii

Donald Trump a declarat anterior că administrația sa ar putea anunța în curând progrese în eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina.

„Cred că ne descurcăm foarte bine cu Ucraina și Rusia. Pentru prima dată spun asta”, le-a spus Trump jurnaliștilor în Biroul Oval, luni. „Cred că s-ar putea să avem, poate, niște vești bune”, a adăugat.

Atacurile rusești au avut loc înaintea unei noi runde de negocieri de pace și pe fondul divergențelor privind armistițiul asupra infrastructurii energetice, pe care Rusia îl consideră încheiat, în timp ce Ucraina susține că ar fi trebuit să continue.