Cifre și predicții despre alegerile intermediare din SUA. Republicanii, favoriți să câștige măcar una dintre camerele Congresului SUA

Sondajele de opinie arată că republicanii vor obține majoritatea în cel puțin una dintre cele două camere ale Congresului SUA, potrivit .

Democrații speră să păstreze Senatul, acolo unde în prezent diferența este făcută de votul de departajare al vicepreședintei Kamala Harris, însă șansele lor nu sunt prea mari.

Alegerile intermediare din SUA, în cifre

Aproximativ 168 de milioane de americani au drept de vot la alegerile pentru a determina al 118-lea Congres al Statelor Unite, într-un scrutin care ar putea avea un impact major asupra agendei legislative a lui Joe Biden.

Dintre aceștia, în jur de 41 de milioane de alegători au votat anticipat în 47 de state.

Analiștii estimează că există 8,3 milioane de tineri alegători nou-eligibili pentru alegerile intermediare din 2022.

De obicei, alegerile intermediare stârnesc mai puțin interes decât scrutinul pentru Casa Albă, însă miza este una mare întotdeauna.

La acest scrutin sunt puse în joc toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților, ai cărei membri sunt aleși o dată la doi ani, și 35 de mandate de senator – cele 34 de poziții scoase la bătaie în mod obișnuit și un scrutin special pentru înlocuirea republicanului Jim Inhofe, care se va retrage în ianuarie 2023.

Fiecare stat american are doi senatori, cu mandate de șase ani, iar reprezentarea în Camera Reprezentanților este proporțională cu dimensiunea populației, dar nu mai mică de un reprezentant per stat. Spre exemplu, California, cel mai populat stat american, are 52 de reprezentanți în Cameră, în timp ce Wyoming, cel mai puțin populat stat, are doar unul, dar ambele au câte doi senatori.

Republicanii, favoriți în sondaje să câștige măcar una dintre camerele Congresului SUA

Înaintea votului, democrații controlează ambele camere ale Congresului SUA, însă majoritățile lor sunt extrem de fragile, în special la Senat, acolo unde au 48 de mandate, iar independenții Angus King și Bernie Sanders votează cu ei și asigură o proporție 50-50 între democrați și republicani, diferența fiind făcută de votul de departajare al vicepreședintei democrate Kamala Harris.

Potrivit sondajelor, republicanii sunt favoriți să obțină majoritatea în Camera Reprezentanților, iar Senatul încă se joacă – probabil, controlul în Camera superioară a Congresului SUA va depinde de rezultatul curselor extrem de strânse din Pennsylvania, Georgia și Nevada.