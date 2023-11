Cimitirul evreiesc din Viena a fost incendiat, iar pe ziduri au fost vopsite simboluri antisemite / Președintele Van der Bellen se declară „profund șocat”

În noaptea de marţi spre miercuri, un incendiu s-a declanşat în partea evreiască a cimitirului din , provocând distrugeri într-o sală de ceremonii, potrivit poliţiei, care a precizat de asemenea că zidurile cimitirului au fost acoperite cu simboluri antisemite, informează AFP, potrivit .

Principalul lider al evreilor din Austria a anunțat miercuri, 1 noiembrie, că în secțiunea evreiască a cimitirului central din Viena un incendiu a fost provocat intenționat în cursul nopții, iar pe pereții exteriori au fost desenate, cu spray, svastici, informează .

In der Nacht wurde am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs (IV. Tor) ein Brand gelegt. Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden. Feuerwehr und Polizei ermitteln.

— Oskar Deutsch (@DeutschOskar)