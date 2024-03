Cinci persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit și a explodat, în Tennessee, SUA

Cinci persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit luni seara, 4 martie, în timpul unei aterizări de urgență în Nashville, statul american Tennessee.

Avionul cu monomotor s-a prăbușit, iar apoi a explodat aproape de autostrada Interstate 40, după ce turnul de control de pe aeroportul John Tune din Nashville a primit un mesaj, în care pilotul cerea permisiunea de din cauza problemelor la motor.

Imediat după, pilotul a contactat din nou turnul de control pentru a anunța că nu mai poate ajunge până la aeroport, pentru a ateriza în siguranță.

Pompierii au găsit la fața locului flăcări puternice, care au provocat un incendiu, care, ulterior, a fost lichidat.

Small plane crashed Monday evening on I-40 near West Nashville, Tennessee.

They’d reportedly experienced power and engine failures, requested emergency clearance to land but weren’t able to make it to the runway.

Sadly, everyone on board perished.

Pray for their families.

