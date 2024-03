Cine este actorul român care va juca rolul lui Donald Trump în filmul The Apprentice

Actorul român Sebastian Stan își va transforma înfățișarea radical pentru a-l interpreta pe fostul președinte american Donald Trump în filmul The Apprentice.

Acțiunea filmului va avea loc în anii 1970 și 80, astfel că versiunea lui Stan a mogulului este mai tânără. The Apprentice va relata ascensiunea timpurie a lui Trump în lumea imobiliară din New York. De asemenea, filmul îi are în rol principal pe Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm) în rolul primei soții a lui Trump, Ivana, precum și pe Jeremy Strong (Succession) în rolul avocatului Roy Cohn, potrivit .

Stan nu este străin de eforturile de a-și schimba radical stilul fizic pentru un film biografic – el a făcut același lucru pentru a-l interpreta pe CEO-ul Robinhood, Vlad Tenev, în Dumb Money, a slăbit substanțial și a avut tatuaje pe tot corpul și piercing pentru a-l înfățișa pe Tommy Lee în Pam & Tommy și purta o mustață hidoasă ca Jeff Gillooly în I, Tonya. De asemenea, a suferit o altă transformare fizică masivă – de data aceasta prin proteze grele – pentru viitorul thriller A Different Man.

Stan a apărut recent în thriller-ul întortocheat Sharper pe Apple TV+ și urmează să-și reia rolul de Bucky Barnes/The Winter Soldier în al zecelea proiect al său Marvel Cinematic Universe, trupa anti-eroi Thunderbolts.

Sebastian Stan s-a nascut pe 13 august 1982 in Constanta, iar la varsta de 8 ani s-a mutat impreuna cu mama lui in Viena, unde ea s-a angajat ca pianista. La 12 ani s-au mutat in Rockland County, NY. A absolvit Universitatea Rutgers din New Jersey, studiind in timpul acesteia un semestru la Globe Theater din Londra. Printre cele mai importante realizari se numara thriller-ul „The Covenant” (2006) si ultimul lui proiect, „The Education Of Charlie Banks”(2008). Actorul locuieste in prezent in New York.

A urmat cursurile celebrei scoli de vara Stagedoor Manor. Si-a facut singur toate cascadoriile din filmul The Covenant si a ramas bun prieten cu Chace Crawford si Toby Hemingway, colegii lui de platou. Cu Chace Crawford a mai jucat de asemenea in serialul de succes „Gossip Girl”, unde a intalnit-o si pe Leighton Meester cu care a avut o relatie timp de doi ani, din 2008 pana in 2010. S-a intalnit si cu Dianna Agron din Mai pana in Decembrie 2011. El s-a mai intalnit cu Jennifer Morrison, co-star-ul emisiunii „Once Upon a Time”, din februarie 2012 pana in august 2013. Sebastian este singur la parinti.