Acasa » Externe » Giorgia Meloni reacționează după ce a fost numită „curtezana lui Donald Trump”, în Italia. De la ce a pornit totul

Giorgia Meloni reacționează după ce a fost numită „curtezana lui Donald Trump”, în Italia. De la ce a pornit totul

18 oct. 2025, 09:34
Giorgia Meloni reacționează după ce a fost numită „curtezana lui Donald Trump”, în Italia. De la ce a pornit totul
Premierul Italiei, Giorgia Meloni. Foto: Hepta.ro / Zuma Press / LaPresse / Roberto Monaldo

Liderul celui mai mare sindicat din Italia a lansat un atac la adresa prim-ministrei Italiei, numind-o„curtezana lui Donald Trump”. Drept răspuns, Giorgia Meloni l-a acuzat pe Maurizio Landini de ipocrizie și i-a explicat, printr-o postare în mediul online ce înseamnă, de fapt, cuvântul pe care l-a folosit.

Ce îi reproșează Maurizio Landini prim-ministrei Italiei

Maurizio Landini, liderul CGIL, a organizat mai multe proteste pro-palestiniene înainte de acordul de încetare a focului în Gaza. Ulterior, după summitul din Egipt pentru semnarea acordului de pace, la care a fost prezentă și meloni, a făcut mai multe remarci jignitoare la adresa prim-ministrei.

Landini a acuzat-o pe Meloni că „nu a ridicat un deget” pentru a aduce pacea în Gaza, ci a preferat să joace „rolul curtezanei lui Trump”. „Din fericire, cetățenii italieni au ieșit în stradă pentru a apăra demnitatea și onoarea acestei țări”, a mai spus liderul CGIL, potrivit The Guardian.

Ce mesaj i-a transmis Giorgia Meloni lui Maurizio Landini

Ca urmare a jignirii care i-a fost adresată, Giorgia Meloni a făcut o postare pe rețelele de socializare. Prim-ministra și-a început mesajul spunând că Landini era „evident învăluit de o nemulțumire crescând (pe care o pot înțelege)”. În continuarea postării, Meloni a împărtășit o definiție a cuvântului „curtezană”, preluat direct din dicționar.

„Cred că toată lumea cunoaște cel mai comun sens atribuit acestui cuvânt, dar, pentru cei care s-ar putea să nu-l cunoască, public prima definiție găsită la o căutare rapidă pe internet”, a spus Meloni, postând o captură de ecran. „Femeie cu virtute ușoară, heterosexuală; eufemism, prostituată”, sunt cuvintele suprinse în fotografia postată în online.

Meloni a lansat un contraatac la adresa adversarilor de stânga. Premierul italian susține că timp de decenii „ne-au ținut lecții despre respectul pentru femei”, doar pentru a critica apoi o femeie „numind-o prostituată”.

Cum a justificat Landini jignirea adusă Giorgiei Meloni

Ca răspuns la postarea făcută de prim-ministră, Landini a susținut că nu și-a dorit ca remarca sa să fie o „insultă sexistă”. Liderul CGIL a precizat că a folosit termenul cu sensul de „lacheul lui Trump”.

„Într-un interviu de 10 minute, pe care oricine îl poate revedea cu ușurință, pentru a evita orice neînțelegere sau exploatare a termenului folosit, am clarificat imediat ce am vrut să spun. Meloni era lacheul lui Trump”, a declarat Landini.

Remarca jignitoare a șefului de sindicat vine după ce, în cadrul summitului din Egipt, Meloni a fost complimentată de Donald Trump. În timpul unui discurs, președintele SUA s-a întors către prim-ministră – singura femeie prezentă la eveniment – ​​și a numit-o „frumoasă”.

„În Statele Unite, ar fi sfârșitul carierei mele politice. Dar îmi asum riscul. Te deranjează dacă spun că ești frumoasă? Pentru că ești cu adevărat frumoasă”, a declarat liderul de la Casa Albă.

