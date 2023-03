Clipe de coșmar trăite de un tânăr în „trenul morții” din Grecia: „Tată, sunt înconjurat de flăcări”

Un tânăr care s-a aflat în „trenul morții” din Grecia a dezvăluit clipele de coșmar prin care a trecut după producerea accidentului teribil. Acesta și-a sunat tatăl imediat după accident și i-a povestit scenele desprinse dintr-un film de groază: „Tată, sunt înconjurat de flăcări”.

Detalii terifiante despre accidentul feroviar din Grecia

Antonis, unul dintre supraviețuitorii catastrofei feroviare din Grecia, a reușit să se salveze folosind o fereastră deja spartă din vagonul său:

„Telefonul meu a sunat în jurul orei 23:30. Era Antonis, mă suna de la un număr necunoscut. Mi-a spus: „Tată, s-a întâmplat un accident groaznic. Sunt prins și tot ce văd în jurul meu sunt flăcări”, scrie .

Giorgos Katehakis îl auzea pe fiul său vorbind cu el de la celălalt capăt al firului și se străduia din greu să-și păstreze calmul. Copilul lui era în pericol, iar el – la mulți kilometri distanță – tot ce putea face era să-i dea putere, atâta putere pe cât ar putea strânge un tată în acel moment.

Fiul său în vârstă de 22 de ani, student în anul III, călătorea marți seara cu trenul fatal al liniei „Atena – Salonic”. Biletul lui era în al doilea vagon, locul 95.

„Numai printr-o minune se putea ieși cu viață din primele trei vagoane”, au spus acei pasageri care au reușit să iasă în siguranță din vagoanele din spate ale trenului. Antonis a fost printre cei care – în mod miraculos – au ieșit în viață. El îi descrie lui „K” momentele dramatice pe care le-a trăit marți seara, într-o călătorie foarte diferită de tot ce făcuse până atunci.

„Îmi amintesc că mergeam la cantină să iau un sandviș. Am început o conversație cu muncitorii de tren care, ca întotdeauna, au fost foarte politicoși și s-au întors imediat la locul meu. Un tânăr care stătea pe scaunul opus, a căzut peste mine și m-a lovit puternic în ochi”.

În secunda următoare, a simțit o altă lovitură grea. „Instinctiv, îmi pun mâinile peste față pentru a mă proteja. Pentru o vreme, în timp ce ochii îmi erau închiși, am simțit că mergeam în cercuri. Când le-am deschis, am văzut flăcări în fața mea”.

Momentele care au urmat păreau să fie dintr-un film de groază. „În fața mea am văzut flăcări și resturi. Am văzut persoane arzând și am auzit țipete puternice”, îi descrie Antonis lui „K”. „Primul meu gând a fost că, de când eram în viață, a trebuit să reacționez pentru a mă salva. Nu am vrut să sufăr ceva ca să nu provoc durere familiei mele”, spune el.

„Cu cei doi pasageri pe care tocmai i-am întâlnit, ne-am gândit că singura noastră cale de ieșire era fereastra de deasupra scaunului nostru, care era deja spartă. Prima noastră mișcare a fost să folosim lentila unui telefon mobil pentru a vedea dacă suntem cu toții capabili. Eram deja înconjurați de flăcări și nu aveam de ales decât să sărim. Distanța de la fereastră până la sol era în jur de 2,5-3 metri și tot ce puteam vedea de sus era o tablă mare. Am decis să aruncăm toate valizele jos, ca să cădem cât mai moale. Pentru a scurta distanța, ne-am atârnat și am sărit. În acel moment, ne adunasem cinci persoane, o fată și patru băieți. Îmi amintesc că am sărit al doilea sau al treilea”.

Toate deciziile au fost luate în câteva secunde. Unul l-a încurajat pe celălalt și până la urmă toți cei cinci copii au reușit să iasă din al doilea vagon, doar cu răni. „Poate ne-au urmat alții, dar nu știu”, spune Antonis și descrie ce a urmat.

„Din punctul în care am căzut, m-am mutat la vreo 100-150 de metri. M-am așezat pentru că inhalam suficient fum și am cerut telefonul unui pasager pentru a-mi suna tatăl și a-i descrie ce sa întâmplat. I-am spus că la vremea aceea nu vedem nicio ieșire să ieșim pe drum. Din fericire, însă, în următoarele 20 de minute, pompierii au sosit și ne-au ajutat să ne eliberăm.”

„Din momentul în care i-am văzut, am simțit bucurie și pace”

În următoarele ore, Antonis Katehakis se afla la Spitalul Universitar din Larissa, unde a fost operat la lobul urechii drepte. A fost internat două nopți în spital cu traumatisme contondente la cap, hematom și arsuri minore la abdomen și brațe.

Părinții săi au sosit în Grecia din Cipru – unde locuiesc permanent – ​​cu primul zbor miercuri dimineață. Din acel moment sunt aproape de copilul lor, încercând să înțeleagă ce s-a întâmplat.

„Din momentul în care i-am văzut, simt bucurie și pace”, îi spune pentru „K” tânărul supraviețuitor al accidentului de tren din Tempe.

Un român s-ar putea afla printre victimele din Grecia, soldat cu . Ministerul de Externe a transmis că un român din această țară a anunțat Consulatul General al României la Salonic, prin intermediul telefonului de urgență, cu privire la posibila dispariție a unui concetățean, despre care se presupune că ar fi una dintre victimele accidentului.

Un român ar putea fi printre victimele accidentului din Grecia. Demersurile întreprinse de autoritățile noastre

Reprezentanții oficiului consular au luat legătura cu rudele persoanei în cauză și, de asemenea, au efectuat în regim de urgență demersuri pe lângă autoritățile elene pentru a verifica informația.

„Totodată, MAE precizează că, în cursul dimineții zilei de 2 martie, o echipă consulară mobilă din cadrul Consulatului General al României la Salonic s-a deplasat în localitatea Larisa pentru a verifica dacă pe listele centralizatoare care cuprind persoanele decedate, spitalizate sau evacuate fără îngrijire medicală se regăsește persoana în cauză sau vreun alt cetățean român.