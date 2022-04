Comandantul navei Moskva a fost ucis în urma exploziei de la bordul navei care s-a scufundat în Marea Neagră

Anton Kuprin, comandantul echipajului navei Moskva care au avut loc la bordul navei.

Cele mai recente informații despre soarta crucișătorului Moskva, care s-a scufundat în Marea Neagră, transmit că

Informația a fost transmisă de disidentul rus Ilya Ponomarev și preluat de presa din Ucraina.

De asemenea, nici rușii nu au declarat oficial bilanțul victimelor, însă aceștia nu au confirmat nici atacul, până ce nava nu s-a dus pe fundul Mării Negre.

Ponomarev a fost deputat în Duma de la Moscova și este singurul care a votat la vremea respectivă împotriva anexării Crimeei de către Rusia. Din 2016 s-a mutat la Kiev.

„Ucraina a scufundat crucișătorul rus „Moskva”. Este timpul ca Europa să scufunde adevărata Moscova din punct de vedere financiar și economic. Tot ce este nevoie este un embargo complet asupra petrolului și gazelor rusești”, a transmis în într-o postare pe Twitter consilierul președintelui ucrainen, Mikhailo Podoliak.

Operațiunile de salvare pentru crucișătorului Moskva au fost îngreunate, deoarece explozia și incendiul de la bordul navei s-au produs noaptea, iar pe mare era furtună la momentul respectiv.

Anton Kuprin, comandantul navei, și-ar fi pierdut viața în urma exploziei și incendiului de la bordul navei, potrivit un informații din partea unui consilier al ministrului Afacerilor Interne din Ucraina, Anton Gerashchenko.

Comandantul Anton Kuprin este cel care a dat ordin să fie bombardată Insula Serpilor în prima zi de război.

