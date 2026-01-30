Starea drumurilor din Budapesta a ajuns într-un punct critic, cu 3.791 de gropi care afectează grav traficul în capitala maghiară. Bulevardele s-au transformat într-o adevărată cursă cu obstacole pentru generând pagube materiale uriașe.

Situația a devenit atât de gravă încât autoritățile locale au fost forțate să suplimenteze considerabil bugetul alocat despăgubirilor pentru mașinile distruse în trafic.

Cât plătesc autoritățile pentru daunele provocate de drumuri

Sumele plătite de Budapest Közút Zrt, au înregistrat o creștere alarmantă în ultimul an. Dacă în 2025 despăgubirile totale se ridicau la aproximativ 80.000 de euro, pentru anul 2026 estimările au urcat deja la 143.000 de euro (55 milioane de forinți). Această explozie a costurilor reflectă degradarea accelerată a asfaltului și numărul tot mai mare de șoferi care își cer drepturile în instanță după ce își distrug suspensiile sau jantele în gropile din oraș.

„Echipele de reparații lucrează în trei ture, cu 30 de brigăzi, pentru a acoperi gropile”, a declarat directorul general al companiei de drumuri, Szőke Gábor, subliniind eforturile logistice masive depuse pentru a menține traficul funcțional.

De ce nu poate fi reparată starea drumurilor

Potrivit , în ciuda intervențiilor constante, soluțiile găsite de drumari sunt doar temporare. Vremea nefavorabilă din timpul iernii, marcată de cicluri repetate de îngheț-dezgheț, face ca plombele turnate la rece să reziste foarte puțin timp. În plus, birocrația excesivă blochează adesea proiectele de reasfaltare completă, care sunt singurele capabile să ofere o soluție pe termen lung. Până la primăvară, când temperaturile vor permite utilizarea mixturilor asfaltice la cald, șoferii rămân expuși pericolelor din trafic.

Budapesta nu este singura capitală europeană care se luptă cu drumurile deteriorate, însă ritmul de degradare din 2026 a pus la încercare capacitatea tehnică a autorităților maghiare. Szőke Gábor a avertizat că reparațiile durabile necesită bugete mult mai mari și o reorganizare a procesului de asfaltare. Până atunci, brigăzile de intervenție continuă să lucreze non-stop, încercând să acopere cele aproape 3.800 de capcane de pe șosele.