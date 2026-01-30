Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat la anunțul făcut de liderul american Donald Trump, potrivit căruia Vladimir ar fi acceptat să suspende, pentru o săptămână, atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. Inițiativa vine într-un moment critic, marcat de un val de frig extrem care amenință milioane de civili cu lipsa curentului electric, a încălzirii și a apei.

Zelenski: „Situația reală din orașele noastre va demonstra dacă promisiunea va fi respectată”

Volodimir Zelenski a salutat public declarațiile președintelui american, subliniind însă că respectarea acordului va putea fi verificată doar în funcție de situația de pe teren.

„Situația reală din orașele noastre va demonstra dacă promisiunea va fi respectată!”, a declarat liderul de la Kiev, conform Focus, citat de Adevărul.

Președintele ucrainean a transmis un mesaj și pe platforma X, în limba engleză, în care a evidențiat importanța securității energetice în contextul iernii extreme și a mulțumit Statelor Unite pentru implicare.

Mesajul transmis de Zelenski

„O declarație importantă a președintelui american cu privire la posibilitatea asigurării securității pentru Kiev și alte orașe ucrainene în această perioadă de iarnă extremă. Alimentarea cu energie electrică este fundamentală pentru viață. Apreciem eforturile partenerilor noștri de a ne ajuta să protejăm viețile. Mulțumim, domnule președinte Trump! Echipele noastre au discutat acest aspect în Emiratele Arabe Unite. Ne așteptăm ca acordurile să fie puse în aplicare. Măsurile de dezescaladare contribuie la progrese reale în direcția încheierii războiului”, a spus președintele Ucrainei.

Zelenski a precizat că echipele ucrainene și americane au discutat deja acest subiect în Emiratele Arabe Unite și că așteptările sunt ca angajamentele asumate să fie respectate.

Frig extrem în Ucraina și pene masive de curent

Potrivit Centrului Hidrometeorologic Ucrainean, în perioada 1-3 februarie, temperaturile nocturne vor coborî între -20 și -27 de grade Celsius, iar în unele regiuni chiar până la -30 de grade.

În aceste condiții, aproape jumătate din Kiev, dar și orașe mari precum Harkov, Odesa sau Dnipro, se confruntă cu întreruperi ale curentului electric, apei și încălzirii, pe fondul distrugerilor masive suferite de infrastructura energetică.

Rețeaua energetică a Ucrainei a fost grav afectată în ultimele luni de atacurile rusești, care au vizat centrale electrice, transformatoare și infrastructura de gaze naturale.

Declarația lui Trump, primită cu prudență la Kiev

Anunțul președintelui american a venit neașteptat. Donald Trump a susținut că l-a rugat personal pe Vladimir Putin să suspende bombardamentele pentru o săptămână, astfel încât populația civilă să poată face față gerului extrem.

„Ei nu au mai experimentat niciodată un frig atât de mare. I-am cerut președintelui Putin să nu mai atace Kievul și alte orașe timp de o săptămână. A fost de acord și trebuie să spun că este un gest foarte frumos”, a declarat Trump.