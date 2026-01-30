B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Stare de urgență în sudul Argentinei după incendiile masive. Cum poate evolua situația în zilele următoare (VIDEO)

Stare de urgență în sudul Argentinei după incendiile masive. Cum poate evolua situația în zilele următoare (VIDEO)

Iulia Petcu
30 ian. 2026, 09:14
Stare de urgență în sudul Argentinei după incendiile masive. Cum poate evolua situația în zilele următoare (VIDEO)
captură video: X
Cuprins
  1. De ce a fost declarată stare de urgență în Patagonia
  2. Cum au evoluat incendiile în ultimele luni
  3. Ce avertizează pompierii despre evoluția vremii

Guvernul Argentinei a decis să ridice nivelul de alertă în sudul țării, pe fondul incendiilor extinse care afectează Patagonia de la începutul verii australe. Măsura vizează coordonarea rapidă a intervențiilor și limitarea pagubelor asupra comunităților și ariilor naturale.

De ce a fost declarată stare de urgență în Patagonia

Autoritățile argentiniene au anunțat decretarea „stării de urgență din cauza incendiilor” în patru provincii, după ce focarele au devastat zeci de mii de hectare. Anunțul a fost făcut public de șeful de cabinet al președintelui Javier Milei, printr-un mesaj transmis pe platforma X.

„Suntem pe cale să semnăm decretul (…) care declară stare de urgență din cauza incendiilor în provinciile Chubut, Río Negro, Neuquén și La Pampa”, a precizat Manuel Adorni. Decretul, așteptat să fie publicat vineri, urmărește să faciliteze intervenția comună a structurilor naționale și provinciale.

Cum au evoluat incendiile în ultimele luni

Din luna decembrie, numai în provincia Chubut au ars aproximativ 45.000 de hectare, în mai multe focare active sau reactivate. Situația este deosebit de gravă în parcul natural Los Alerces, unde flăcările au distrus circa 20.000 de hectare de vegetație.

Incendiile au fost alimentate de temperaturi ridicate și vânt, dar au cunoscut un răgaz temporar după ploile recente. Ignacio Cabello, director adjunct al Agenției federale pentru urgențe din Chubut, a explicat că precipitațiile „au permis pompierilor să lucreze bine”, deși focarele nu au fost stinse complet.

În zonele afectate acționează aproximativ 450 de pompieri, sprijiniți de 19 mijloace aeriene, conform autorităților locale. Eforturile se concentrează pe protejarea localităților, inclusiv Cholila și orașul Esquel, amenințate de înaintarea focului.

„Au putut fi realizate multe zone de protecție” pentru a opri extinderea incendiilor spre zonele locuite, a subliniat Ignacio Cabello. Un alt focar important, în sectorul Epuyén, a distrus peste 22.000 de hectare, fiind controlat în proporție de 85%, potrivit Ziare.com.

Ce avertizează pompierii despre evoluția vremii

Pe teren, pompierii avertizează că pericolul nu a trecut, în ciuda ameliorării temporare a condițiilor meteo. „Condițiile meteo au ajutat puțin la controlarea unei părți” a incendiilor, a declarat pentru AFP, Manuel, pompier voluntar din apropiere de Cholila.

Acesta a adăugat: „În câteva zile, când va reveni căldura, (focul) va începe să se reaprindă, însă doar în interiorul perimetrului ars”. Experiența situației este una fără precedent pentru unii salvatori: „Am 15 ani de serviciu la pompieri și este pentru prima dată când văd un foc care arde în acest fel (…) Nu reușim să facem față”.

O alertă roșie de incendii rămâne în vigoare în regiune până vineri, iar unele focare, inclusiv cel din Los Alerces, sunt active încă din decembrie. Guvernul a deblocat de urgență fonduri de 87 de milioane de dolari pentru sprijinirea pompierilor voluntari.

