Companiile aeriene rusești nu mai vând bilete bărbaților cu vârste între 18 și 65 de ani

După anunțul lui Putin privind mobilizarea militară parțială, companiile aeriene rusești au primit ordin să nu mai vândă bilete bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani, transmite Le Monde.

„Companiile aeriene rusești au încetat să mai vândă bilete bărbaților ruși cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani, cu excepția cazului în care aceștia pot face dovada aprobării de călătorie din partea Ministerului Apărării”, potrivit contului de Twitter WhereisRussiaToday.

Decizia anunțată de Vladimir Putin a fost urmată de o explozie a prețurilor la biletele de avion.

Prețul zborurilor programate să plece de la Moscova în următoarele zile a crescut vertiginos, iar altele s-au vândut în întregime în urma anunțului lui Vladimir Putin.

Zborurile Turkish Airlines care se îndreaptă de la Moscova către orașe precum Istanbul și Belgrad se numără printre cele afectate.

În jurul miezului nopții trecute, analistul în domeniul apărării Konrad Muzyka a distribuit o captură de ecran care arată că zborul de astăzi costă 80.000 de ruble, circa 1.300 de dolari.

Dar astăzi, în jurul orei 8:45, după discursul lui Putin, zborurile programate pentru astăzi s-au epuizat, iar prețul altora a crescut vertiginos.

La puțin peste o jumătate de oră mai târziu, pe site-ul Turkish Airlines, zborurile pentru joi și vineri nu mai erau disponibile.

DEVELOPING:

Russian airlines have stopped selling tickets to Russian men aged 18 to 65 unless they can provide evidence of approval to travel from the Ministry of Defense.

— WhereisRussiaToday (@WhereisRussia)