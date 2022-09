Liderul de la Kremlin, acuzat că a trimis criminali, hoți și cel puțin un canibal să lupte în Ucraina: „Putin arată slăbiciunea armatei sale, care a pierdut rău de tot” (VIDEO)

Olga Romanova, expert de top în sistemul penitenciar din Rusia, a adus la cunoştinţă că pentru războiul împotriva Ucrainei pare ceva desprins din „cele mai rele coșmaruri”, potrivit .

De asemenea, șeful obscurei armate private a lui Vladimir Putin, Grupul Wagner, Evgheni Prigojin, a făcut mai multe deplasări în închisorile rusești pentru a înrola criminali condamnați să lupte în Ucraina, potrivit relatărilor analiștilor militari și a videoclipurilor care au apărut pe Telegram din închisorile rusești.

„Planul lui Putin este de a recruta cel puțin 50.000 de condamnați, iar Prigojin, care este el însuși un fost deținut, a trimis deja peste 3.000” de deținuți în Ucraina, inclusiv „criminali în serie, hoți și cel puțin un canibal”, a susținut Olga Romanova, cea care și-a dedicat ultimii 15 ani din viață monitorizării populației penitenciare din Rusia, notează sursa citată.

Totodată, aceasta a transmis că a început să audă informații despre recruții din închisori care încă din luna iunie: „Dacă în iulie și august ei perindau închisorile din partea centrală a Rusiei, ieri au călătorit în Urali, [care] are mai mult de 35 de tabere de prizonieri și închisori”.

