Președintele american Donald Trump a avut o ieșire nervoasă după decernarea premiilor Grammy, căci în timpul spectacolului vedetele au făcut mai multe glume pe seama sa. O glumă despre apropierea lui de prădătorul sexual Jeffrey Epstein chiar l-a scos din minți. Trump a amenințat că-l va da în judecată pe prezentatorul ceremoniei, comediantul Trevor Noah.

Gluma făcută de Noah pe seama lui Trump

În contextul în care Billie Eilish primea premiul pentru „Cântecul anului”, gazda Trevor Noah a afirmat: „Iată, piesa anului! Felicitări, Billie Eilish! E un Grammy pe care îl vrea fiecare artist, aproape la fel de mult cum Trump vrea Groenlanda. Ceea ce are sens, deoarece, de când Epstein a murit, el are nevoie de o nouă insulă pe care să se distreze cu Bill Clinton”.

Trump: Pregăteşte-te, Noah, o să mă distrez cu tine!

Nici bine nu s-a terminat gala, că Donald Trump a postat un mesaj furios pe rețeaua sa, Truth Social, în care l-a amenințat cu judecata pe prezentator: „Pregăteşte-te, Noah, o să mă distrez cu tine!”.

„Noah, un ratat total, ar fi bine să-și verifice informațiile și s-o facă repede. Se pare că o să-mi trimit avocații să-l dea în judecată pe acest prezentator sărac, patetic, fără talent și drogat. O să-l dau în judecată pentru o sumă mare de bani”. Întreabă-l pe Little George Slopadopolus și pe alții cum a funcționat totul. Întreabă și CBS! ”Pregătește-te, Noah, o să mă distrez cu tine!”, a scris Donald Trump, pe Truth Social.

De asemenea, Trump a negat categoric că a fost pe : „Noah a spus INCORECT despre mine că Donald Trump şi Bill Clinton au petrecut timp pe insula lui Epstein. GREŞIT!!! Nu pot vorbi în numele lui Bill, dar eu nu am fost niciodată pe insula lui Epstein, nici măcar în apropiere, şi până la declaraţia falsă şi defăimătoare de astă-seară, nu am fost niciodată acuzat că am fost acolo, nici măcar de mass-media care difuzează ştiri false”.