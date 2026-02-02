B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Trump, criză de nervi după ce gazda premiilor Grammy a făcut o glumă pe seama lui: „Un ratat total, un prezentator sărac, patetic, fără talent și drogat!” (VIDEO)

Trump, criză de nervi după ce gazda premiilor Grammy a făcut o glumă pe seama lui: „Un ratat total, un prezentator sărac, patetic, fără talent și drogat!” (VIDEO)

Traian Avarvarei
02 feb. 2026, 15:58
Trump, criză de nervi după ce gazda premiilor Grammy a făcut o glumă pe seama lui: „Un ratat total, un prezentator sărac, patetic, fără talent și drogat!” (VIDEO)
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Gluma făcută de Noah pe seama lui Trump
  2. Trump: Pregăteşte-te, Noah, o să mă distrez cu tine!

Președintele american Donald Trump a avut o ieșire nervoasă după decernarea premiilor Grammy, căci în timpul spectacolului vedetele au făcut mai multe glume pe seama sa. O glumă despre apropierea lui de prădătorul sexual Jeffrey Epstein chiar l-a scos din minți. Trump a amenințat că-l va da în judecată pe prezentatorul ceremoniei, comediantul Trevor Noah.

Gluma făcută de Noah pe seama lui Trump

În contextul în care Billie Eilish primea premiul pentru „Cântecul anului”, gazda Trevor Noah a afirmat: „Iată, piesa anului! Felicitări, Billie Eilish! E un Grammy pe care îl vrea fiecare artist, aproape la fel de mult cum Trump vrea Groenlanda. Ceea ce are sens, deoarece, de când Epstein a murit, el are nevoie de o nouă insulă pe care să se distreze cu Bill Clinton”.

Trump: Pregăteşte-te, Noah, o să mă distrez cu tine!

Nici bine nu s-a terminat gala, că Donald Trump a postat un mesaj furios pe rețeaua sa, Truth Social, în care l-a amenințat cu judecata pe prezentator: „Pregăteşte-te, Noah, o să mă distrez cu tine!”.

„Noah, un ratat total, ar fi bine să-și verifice informațiile și s-o facă repede. Se pare că o să-mi trimit avocații să-l dea în judecată pe acest prezentator sărac, patetic, fără talent și drogat. O să-l dau în judecată pentru o sumă mare de bani”. Întreabă-l pe Little George Slopadopolus și pe alții cum a funcționat totul. Întreabă și CBS! ”Pregătește-te, Noah, o să mă distrez cu tine!”, a scris Donald Trump, pe Truth Social.

De asemenea, Trump a negat categoric că a fost pe insula lui Epstein: „Noah a spus INCORECT despre mine că Donald Trump şi Bill Clinton au petrecut timp pe insula lui Epstein. GREŞIT!!! Nu pot vorbi în numele lui Bill, dar eu nu am fost niciodată pe insula lui Epstein, nici măcar în apropiere, şi până la declaraţia falsă şi defăimătoare de astă-seară, nu am fost niciodată acuzat că am fost acolo, nici măcar de mass-media care difuzează ştiri false”.

Tags:
Citește și...
Președinta Republica Moldova, Maia Sandu, propusă la Premiul Nobel pentru Pace: „S-a aflat în prima linie a apărării democraţiei în Europa”
Externe
Președinta Republica Moldova, Maia Sandu, propusă la Premiul Nobel pentru Pace: „S-a aflat în prima linie a apărării democraţiei în Europa”
Jeffrey Epstein și Bill Gates discutau despre o „simulare pandemică”. Ce arată noile e-mailuri apărute recent
Externe
Jeffrey Epstein și Bill Gates discutau despre o „simulare pandemică”. Ce arată noile e-mailuri apărute recent
Dosarele Epstein: Cine sunt românii care apar în documentele desecretizate
Externe
Dosarele Epstein: Cine sunt românii care apar în documentele desecretizate
VIDEO: La 90 de ani, Dalai Lama câștigă primul său premiu Grammy. Cum a fost nominalizat liderul budist pentru cea mai mare seară a muzicii?
Externe
VIDEO: La 90 de ani, Dalai Lama câștigă primul său premiu Grammy. Cum a fost nominalizat liderul budist pentru cea mai mare seară a muzicii?
Ministrul francez de Externe: „Ucraina știe că poate conta pe sprijinul neclintit al europenilor”
Externe
Ministrul francez de Externe: „Ucraina știe că poate conta pe sprijinul neclintit al europenilor”
Trump susține că poate salva ONU de la colaps financiar: „Tot ce trebuie să fac este să sun aceste țări”
Externe
Trump susține că poate salva ONU de la colaps financiar: „Tot ce trebuie să fac este să sun aceste țări”
Incident tensionat într-un tren din Austria. Un român a scos cuțitul în fața controlorului, iar prietenul său a devenit agresiv
Externe
Incident tensionat într-un tren din Austria. Un român a scos cuțitul în fața controlorului, iar prietenul său a devenit agresiv
Când se desfășoară următoarea rundă de negocieri dintre Ucraina, Rusia și SUA. Întâlniri decisive la Abu Dhabi: „Datele au fost stabilite”
Externe
Când se desfășoară următoarea rundă de negocieri dintre Ucraina, Rusia și SUA. Întâlniri decisive la Abu Dhabi: „Datele au fost stabilite”
Statele Unite deschid piața petrolieră venezueleană pentru China și India
Externe
Statele Unite deschid piața petrolieră venezueleană pentru China și India
Iranul consideră armatele UE „grupuri teroriste” după includerea Gardienilor Revoluției pe lista UE
Externe
Iranul consideră armatele UE „grupuri teroriste” după includerea Gardienilor Revoluției pe lista UE
Ultima oră
16:48 - PNRR a dat imbold creșterii economice cu 1,2% în perioada 2022 – 2024 (Studiu)
16:39 - Sorin Grindeanu a criticat dur Guvernul: „Târziu, foarte târziu”. Ce a anunțat liderul PSD
16:33 - Antonia face dezvăluiri dureroase despre viața de mamă: „Nu am fost niciodată mai speriată”
16:20 - Cum revoluționează POS-urile mobile comerțul de proximitate – avantajele terminalelor Android precum PAX A920 sau A35
16:16 - Cum a redescoperit Grindeanu românii care au nevoie de PSD chiar odată cu reforma din administrație. Ce jocuri se mai fac în coaliție (VIDEO)
16:15 - Cum scapi de gândaci: Strategii care funcționează și greșeli de evitat
16:08 - Dezinsecție purici: Tot ce trebuie să știi pentru a-ți proteja casa și sănătatea
15:59 - AUR, lovitură pentru Guvernul Bolojan. Vor fi depuse trei moțiuni. Ce urmează
15:50 - Zăpada pe mașină te poate costa scump în 2026. Ce amendă riști dacă pleci la drum fără să cureți geamurile, farurile și plafonul
15:32 - Cine nu plătește impozit în 2026. Lista celor scutiți de la plată