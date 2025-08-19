Președintele Nicușor Dan a prezentat, marți după-amiază, rezultatele videoconferințelor Coaliției de Voință și ale Consiliului European ce au avut loc după discuțiile de ieri de la Casa Albă pe tema conflictului din Ucraina.

Concluziile Coaliției de Voință privind conflictul din Ucraina

„ și ale Consiliului European de astăzi au abordat rezultatele discuțiilor importante de aseară de la Washington privind securitatea Ucrainei.

Principalele puncte pe care le-am subliniat:

Implicarea președintelui Trump într-un acord de pace pentru Ucraina este esențială — orice pace trebuie să fie justă și durabilă. Rolul Europei este, de asemenea, crucial.

Coordonarea transatlantică rămâne cel mai puternic atu al nostru în descurajarea agresiunii Rusiei.

Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor, dacă este cu adevărat angajată în obținerea păcii.

Sancțiunile trebuie menținute și, dacă este necesar, chiar intensificate până la atingerea unui acord de pace.

Trebuie să asigurăm întoarcerea imediată a tuturor copiilor ucraineni răpiți — România va continua să sprijine acest efort.

România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina, care vor fi implementate prin cooperare strânsă între Europa și SUA — aceasta este o investiție în securitatea Europei, nu doar a Ucrainei.

O Ucraină pașnică și sigură consolidează securitatea României și aduce beneficii vecinului nostru, Republica Moldova”, a transmis președintele Nicușor Dan, pe Facebook.

Ce au discutat Trump, Zelenski și liderii europeni la Casa Albă

Amintim că, luni, președintele american Donald Trump i-a primit la Casa Albă pe omologul ucrainean Volodimir Zelenski și pe șapte lideri europeni pentru despre cum pot pune capăt războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

În cadrul discuțiilor, Donald Trump a declarat că Ucraina va beneficia de garanții de securitate, inclusiv din partea SUA.

„Vor fi ajutați pe partea de securitate, vor primi mult ajutor. Va fi bine. Ei sunt în prima linie de apărare, că se află acolo, dar îi vom ajuta și noi. Vom fi implicați când va fi nevoie”, a spus Trump, fără să explice în ce anume va consta acest ajutor.

La rândul său, Zelenski a insistat că Ucraina chiar își dorește pacea și că rolul europenilor și al americanilor este esențial: „Trebuie să oprim acest război pentru a opri Rusia și avem nevoie de sprijinul americanilor și europenilor. Vom face tot posibilul! Suntem un popor puternic și că am susținut ideea președintelui Trump de a opri acest război”.